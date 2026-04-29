Adela Omid comparte su testimonio sobre la represión en Afganistán en el instituto de Cangas de Onís

Adela Omid, refugiada afgana residente en Gijón, ofreció una charla en el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís, centrada en la situación de las mujeres en Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder. La propuesta partió del departamento de Filosofía del centro, que organizó el encuentro con el objetivo de acercar al alumnado una realidad marcada por la pérdida de derechos, la represión y el exilio. La intervención tuvo como eje el testimonio directo de una joven que vivió en primera persona el derrumbe de las libertades de las mujeres afganas y su salida forzada del país.

Omid es una activista y divulgadora que da voz a la situación de las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán. Colaboran con organizaciones como Amnistía Internacional y participa en actos de sensibilización como el del instituto cangués.

La intervención de Adela Omid en el insytituto cangués. / IES Rey Pelayo.

Esta joven de la etnia hazara, cursaba su tercer año de Periodismo en la universidad y trabajaba como periodista de contenidos digitales cuando los talibanes tomaron el poder. Antes de la llegada de los talibanes, la situación educativa ya era precaria en el país, lo que la obligaba a estudiar a veces sin mesas ni material.

Con la llegada de los talibanes al poder, el 15 de agosto de 2021, la vida de las mujeres cambió drásticamente, quedando reducida a tener "solo derecho a respirar". En sus últimos días en Afganistán, Adela, para protegerse, llevaba siempre encima un cuchillo y un spray de pimienta. Fue una de las poco más de 2.000 personas que el Gobierno de España evacuó de Afganistán. Su sueño es poder trabajar con Médicos Sin Fronteras. Sueña con volver algún día a su país para ayudar a las mujeres de su tierra.

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Un momento de la intervención de Adela Omid en el Rey Pelayo. / IES Rey Pelayo.

Activismo y divulgación: El testimonio de Adela ha sido escuchado en múltiples foros. Ha participado en la inauguración de la exposición "Ellas son la revolución" de Amnistía Internacional en la Universidad de Oviedo. También se ha dirigido al Pleno del Ayuntamiento de Oviedo para denunciar la vulneración de derechos en su país, logrando una declaración institucional de condena, y ha impartido charlas en varios institutos