El alcalde de Llanes rebate al PSOE y asegura que el remanente de 9,4 millones indica "músculo económico" y no "parálisis"

El debate sobre la salud financiera del Ayuntamiento de Llanes ha derivado en un cruce de acusaciones técnicas y políticas. El alcalde, Enrique Riestra (Vecinos x Llanes), ha respondido con dureza a las recientes críticas del portavoz socialista, Óscar Torre, quien cuestionó la baja ejecución de las inversiones municipales durante el pasado ejercicio. Riestra sostiene que las cifras manejadas por el PSOE son "una trampa absoluta" y reflejan un desconocimiento del funcionamiento de la Hacienda Pública.

"La FSA tiene a otra candidata a la Alcaldía para Llanes porque las declaraciones de Óscar Torre denotan que no entiende nada, que no está preparado y que desconoce el funcionamiento de la Hacienda Pública", subraya el regidor. "Para que lo entienda, el remanente de 9,4 millones, lo que dice es que tienes músculo económico, que estás haciendo las cosas bien. El remanente se reinvierte y es lo que hacemos año tras año desde hace una década", añade Riestra.

Origen del desencuentro

El origen del desencuentro se encuentra en la liquidación presupuestaria de 2025, que el equipo de gobierno, que integran Vecinos x Llanes y PP, presentó hace unos días y que presentaron como un gran éxito. Los socialistas argumentaron después que del presupuesto de inversiones solo se ejecutó un 26,36%, lo que a su juicio denota "incapacidad de gestión", pues se ha acumulado un remanente de tesorería millonario mientras "muchos vecinos siguen esperando mejoras en infraestructuras y equipamientos básicos".

Frente a estas afirmaciones, Riestra ha salido al paso con una defensa numérica y conceptual. El regidor señala que la cifra global de inversión ejecutada el año pasado ronda los 3,5 millones de euros, una capacidad de inversión que nunca antes se había alcanzado. La clave de la discrepancia, explica, está en qué partidas se contabilizan.

Cuentas municipales saneadas

"En esa capacidad de inversión que teníamos, también teníamos metido el Cinemar, del que no se tuvo que tirar todavía el crédito del año 2025, la macrotraída, el Plan de Sostenibilidad Turística y las luminarias", detalla Riestra, señalando que estas dos últimas cuentan con financiación europea y sus plazos son distintos. "Si miraran el anexo de inversiones, verían que está cumplido casi al 100% y lo que no está cumplido está adjudicándose este año", añade.

El Alcalde ha tratado de explicar la lógica que, a su juicio, subyace tras los remanentes millonarios. Lejos de ser un signo de parálisis, asegura que el superávit reinvertido año tras año es la consecuencia de haber saneado unas cuentas municipales que con los socialistas estaban endeudadas. "La Administración no está para ahorrar, y no lo hacemos, pero tampoco está para endeudarse a futuro, para dejar deudas inasumibles a las generaciones futuras".

Modificación de crédito

En esa línea, anuncia que el próximo pleno llevará una modificación de crédito de 2,5 millones de euros para financiar más de veinte actuaciones en diferentes núcleos del concejo, desde actividades deportivas y culturales hasta intervenciones en núcleos rurales y urbanos.

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Riestra no ha evitado el tono personal en su réplica. Sugiere que las críticas de Torre responden más a una inquietud política que a un análisis riguroso: "Ese mantra de Óscar es que no se entera, aunque me imagino que también necesite salir en público de vez en cuando porque está viendo su silla un poco frágil".