Alumnos del instituto de Arriondas llevan las mascaradas asturianas a Portugal en un intercambio cultural

Diecinueve alumnos del IES El Sueve han llevado por primera vez fuera de Asturias el proyecto “¿Barremos o nun barremos?”, una iniciativa que desde hace tres cursos trabaja en la recuperación y transmisión de las mascaradas de invierno asturianas, británicas y europeas. El viaje, realizado entre los días 22 y 25 del pasado mes de abril, supuso un paso al frente en la internacionalización del proyecto, que hasta ahora se había desarrollado exclusivamente dentro del Principado.

Los estudiantes, que cursan desde 2º de ESO hasta 1º de Bachillerato y pertenecen a la optativa de Lengua Asturiana y Literatura o al programa bilingüe del centro, viajaron hasta Miranda do Douro, una ciudad portuguesa situada a escasos metros de la frontera con España, marcada por el cauce del río Duero. El centro anfitrión, el Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro, cuenta con unos 600 alumnos y les recibió a través de los profesores Fernando Pereira y Emilio Martins.

Danzas de palos

La recepción incluyó una actuación del grupo de baile del propio instituto, formado por jóvenes que bailan las tradicionales danzas de palos conocidas como Pauliteiros y Pauliteiras, y que ensayan en sus ratos libres entre clases. Los acompañaba un grupo de músicos alumnos que tocan la gaita, el tambor y el bombo. Con una puesta en escena solemne, los anfitriones mostraron también la capa de honras, una prenda típica de Miranda de gran valor que se utiliza en los momentos más señalados.

A continuación, los estudiantes asturianos realizaron un recorrido por las instalaciones del centro portugués, donde pudieron ver el trabajo realizado para la feria de la ciencia, un evento que celebran cada dos años. En el laboratorio de Física y Química observaron distintos experimentos explicados por alumnos que dominaban muy bien el español, y en el laboratorio de Biología vieron otros ejemplos. También llamaron su atención los trabajos expuestos sobre minerales, las maquetas de volcanes, las etapas de formación de la Tierra y una amplia exposición de máscaras elaboradas para celebrar el Carnaval.

Compartir el trabajo

El propósito fundamental del intercambio era compartir el trabajo que vienen desarrollando en Asturias y aprender de las mascaradas características del norte de Portugal. Durante el encuentro, los alumnos tuvieron la oportunidad de ver actuar a la mascarada de la Velha, muy popular en la zona transmontana y especialmente en Vila Cha de Braciosa.

Además, desde el propio centro apareció un grupo de estudiantes caracterizados como los Caretos de Podence, ataviados con coloridos trajes que ellos mismos habían elaborado. A lo largo de la jornada se debatieron y expusieron tanto las características que aproximan unas y otras mascaradas como las particularidades que las distinguen. Por su parte, los alumnos del IES El Sueve presentaron su localidad, su centro y el proyecto al que representan.

Presencia del mirandés

Uno de los aspectos que añadió una capa adicional de interés al intercambio fue la presencia del mirandés, la segunda lengua oficial de Portugal, que se habla en la comarca de Miranda. Esta lengua comparte un origen común con el asturiano y presenta grandes similitudes a nivel léxico y fonético.

Esta circunstancia propició un debate en el que los estudiantes participaron activamente sobre la situación del mirandés y del asturiano en ambos sistemas educativos, sobre su uso en la esfera pública y sobre su presencia en la vida cotidiana. En el transcurso de esa conversación resultó también significativo saber que en el centro anfitrión el español está ganando terreno al inglés, al ser una lengua que, por la proximidad con España, los alumnos consideran más provechosa para su futuro.

Detalles institucionales

Los estudiantes de Arriondas obsequiaron a sus anfitriones con detalles institucionales cedidos por el Ayuntamiento de Parres, Caja Rural y el CODIS. Con esos obsequios, el alumnado y profesorado mirandés puede ahora situar Arriondas en el mapa y conocer un poco más la comarca del oriente asturiano. Los propios anfitriones manifestaron su deseo de devolver la visita en el futuro para conocer el entorno del IES El Sueve. El profesor Pablo Canal, conocido como Pablo “El Sidru” y vinculado a Sidros y Comedies de Valdesoto, fue fundamental para contactar con el centro portugués y organizar el intercambio.

La jornada continuó con una visita guiada por la ciudad de Miranda, que incluyó el ayuntamiento, la Casa de la Lengua Mirandesa, la concatedral, el Museo de la Tierra de Miranda y el recorrido por la muralla. A lo largo de la estancia, los alumnos también realizaron una excursión a Oporto y otra a Bragança, donde visitaron el Museo de la Máscara Ibérica.

Personajes similares

En este último espacio observaron con curiosidad cómo existen personajes similares a los que ellos mismos encarnan en toda la Península. Completaron la experiencia dos paseos en barco por el río Duero: uno en un rabelo típico de las bodegas de Oporto y otro, de carácter más rural, en la zona de Miranda, donde pudieron observar la fauna autóctona.

Los propios protagonistas han valorado muy positivamente el paso del alumnado del IES El Sueve por el Agrupamento de Escolas de Miranda. Según el relato de la experiencia, han podido ver otra forma de trabajar, otras maneras de estudiar y distintas formas de desarrollar habilidades básicas para la vida. Se sintieron integrados en todo momento por sus anfitriones y les sorprendió el trabajo que se realiza en Miranda para sacar adelante proyectos como la semana de la ciencia.

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Experiencia enriquecedora

A cambio, mostraron su orgullo por enseñar el trabajo que ellos realizan en Arriondas, explicando a través de fotos y vídeos el recorrido de estos tres años “barriendo” la tradición para que no se olviden las mascaradas. El intercambio, en conjunto, se presenta como una experiencia enriquecedora para su formación, que les abre a nuevos horizontes lingüísticos y culturales y que sienta las bases para una futura visita de los estudiantes portugueses a Asturias.