La Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias presenta "Tinta Indistinta", un libro colectivo para apoyar a la Asociación Galbán

La Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias (AEA) ha elegido la Casa de Cultura de Llanes para presentar este jueves, 30 de abril, el libro colectivo con el que conmemora su 25.º aniversario. Bajo el título "Tinta indistinta", la obra reúne las voces de los socios de la entidad en torno a una reflexión sobre el compromiso en todas sus dimensiones: personal, social, amorosa y moral. Los beneficios obtenidos con su venta se donarán íntegramente a la Asociación Galbán, colectivo dedicado a la lucha contra el cáncer infantil.

El volumen, que se presentará a las 19,00 horas dentro del programa Leo Llanes, no es un simple compendio de textos, sino que incorpora también ilustraciones realizadas por artistas que han querido sumarse a la iniciativa. La propia denominación "Tinta indistinta" funciona como una metáfora del conjunto: una escritura que, lejos de aspirar a la neutralidad o la indiferencia, se concibe como un acto que puede arder, cantar, denunciar o consolar. Los autores participantes, diversos en edad, estilo, pensamiento y trayectoria, confluyen en el propósito de abordar el compromiso como una herramienta para el bien de la vida. En el libro participan 68 autores pertenecientes a la AEA, y 9 pintores asturianos.

Una segunda mirada

Según la descripción facilitada por la asociación, los textos recorren asuntos como la memoria, la justicia, la belleza, el amor o los cuerpos silenciados. La idea rectora parte de una constatación sencilla: el ser humano se enfrenta cada día a cuestiones que exigen de él una toma de postura, y la literatura puede servir como vehículo para explorar esa capacidad de respuesta. No se trata de dictar ni de imponer, sino de compartir, alertar y ofrecer espacio a la reflexión. Las ilustraciones que acompañan a los relatos y poemas invitan a una segunda mirada, complementando con lápices y pinceles lo que las palabras dejan entrever.

La Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, que desde su fundación ha organizado numerosas actividades con el patrocinio y la colaboración de distintas instituciones, cuenta entre sus proyectos más consolidados con las Jornadas de Literatura, que se celebran anualmente y sirven como punto de encuentro para el diálogo literario y el debate sobre aspectos legales y técnicos que afectan al gremio. También convoca cada año los Premios de la Crítica y Letras de Asturias. Además de estas citas periódicas, la entidad ha participado en presentaciones, ferias y congresos junto a entidades públicas y privadas de diverso tipo.

El valor del compromiso

La presentación del próximo 30 de abril en Llanes supone, por tanto, un acto que aúna dos líneas de trabajo habituales en la AEA: la producción literaria colectiva y la colaboración con causas sociales. Al destinar los beneficios a la Asociación Galbán, el libro trasciende su naturaleza artística y se convierte también en un gesto de apoyo a una organización que trabaja con niños y familias afectadas por el cáncer.

Noticias relacionadas

La entrada al evento es libre hasta completar el aforo de la Casa de Cultura, lo que permite anticipar una convocatoria abierta a todos los lectores interesados en conocer esta obra plural. Con 25 años de trayectoria a sus espaldas, la asociación suma así una nueva publicación que, más allá del aniversario, quiere reafirmar el valor del compromiso como eje vertebrador de la escritura y de la vida en común.