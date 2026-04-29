Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Campus de fútbol del Cánicas Atlético Club, en Cangas de Onís

Abiertas las inscripciones para niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años

Imagen de archivo de equipos regional, juvenil e infantil del Cánicas AC brindando sus trofeos a la afición.

Imagen de archivo de equipos regional, juvenil e infantil del Cánicas AC brindando sus trofeos a la afición. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El Cánicas Atlético Club, histórica entidad deportiva de Cangas de Onís que preside, actualmente, Ramón Gómez Chaso, acaba de abrir las inscripciones para su Campus de fútbol, dirigido a niños y niñas con edades comprendidas de 5 a 12 años. Se impartirá en el campo municipal Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso, del 29 de junio al 31 de julio; y del 3 al 28 de agosto. Será de lunes a viernes, en horario de mañana, de 9.30 a 13.30. Su lema para esa actividad estival es el siguiente: "Aprende, juega y diviértete". Para más información: 649479993 o bien canicas1923@gmail.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  2. Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
  3. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  4. Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
  5. Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
  7. El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
  8. Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma

Campus de fútbol del Cánicas Atlético Club, en Cangas de Onís

Campus de fútbol del Cánicas Atlético Club, en Cangas de Onís

La intrahistoria de la Vuelta Ciclista a Asturias: Unai Yus, el eficaz regulador

La intrahistoria de la Vuelta Ciclista a Asturias: Unai Yus, el eficaz regulador

Finalizan las obras de rehabilitación con firmes sostenibles de la carretera del Pontón, en término municipal de Cangas de Onís

Finalizan las obras de rehabilitación con firmes sostenibles de la carretera del Pontón, en término municipal de Cangas de Onís

Benigno Pendás, presenta libro sobre el gran ilustrado gijonés: "Jovellanos habría estado muy cómodo en la etapa de la transición"

Benigno Pendás, presenta libro sobre el gran ilustrado gijonés: "Jovellanos habría estado muy cómodo en la etapa de la transición"

La madre del niño Gabriel denuncia a Ana Julia y a su novia por causarle "lesiones psíquicas" con el documental sobre el crimen de su hijo

La madre del niño Gabriel denuncia a Ana Julia y a su novia por causarle "lesiones psíquicas" con el documental sobre el crimen de su hijo

Alumnos del instituto de Arriondas llevan las mascaradas asturianas a Portugal en un intercambio cultural

Alumnos del instituto de Arriondas llevan las mascaradas asturianas a Portugal en un intercambio cultural

Osteoporosis difícil de tratar: qué es y por qué a veces el tratamiento no funciona como se espera

Osteoporosis difícil de tratar: qué es y por qué a veces el tratamiento no funciona como se espera

Jóvenes asturianos reclaman la paz como responsabilidad compartida en un encuentro autonómico celebrado en Cangas de Onís

Jóvenes asturianos reclaman la paz como responsabilidad compartida en un encuentro autonómico celebrado en Cangas de Onís
Tracking Pixel Contents