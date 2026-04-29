Campus de fútbol del Cánicas Atlético Club, en Cangas de Onís

El Cánicas Atlético Club, histórica entidad deportiva de Cangas de Onís que preside, actualmente, Ramón Gómez Chaso, acaba de abrir las inscripciones para su Campus de fútbol, dirigido a niños y niñas con edades comprendidas de 5 a 12 años. Se impartirá en el campo municipal Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso, del 29 de junio al 31 de julio; y del 3 al 28 de agosto. Será de lunes a viernes, en horario de mañana, de 9.30 a 13.30. Su lema para esa actividad estival es el siguiente: "Aprende, juega y diviértete". Para más información: 649479993 o bien canicas1923@gmail.com.