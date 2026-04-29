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Ejecutadas las pruebas de carga, con ocho camiones que sumaban 336 toneladas, sobre el nuevo puente del río Piloña, en Arriondas

Se realizaron también ensayos dinámicos, con un camión de 26 toneladas circulando a diferentes velocidades para analizar vibraciones, desplazamientos y aceleraciones

Pruebas de carga en el puente de Arriondas sobre el río Piloña.

Pruebas de carga en el puente de Arriondas sobre el río Piloña. / Rep. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha realizado las pruebas de carga del nuevo puente sobre el río Piloña, un ensayo imprescindible antes de su apertura al tráfico rodado y peatonal.

Las pruebas consistieron en ensayos estáticos, con hasta ocho camiones (336 toneladas en total) que se colocaron en distintas posiciones para comprobar resistencia y rigidez: así como también ensayos dinámicos, con un camión de 26 toneladas circulando a diferentes velocidades para analizar vibraciones, desplazamientos y aceleraciones.

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En esas pruebas se empleó hilo de invar, un material especial que evita dilataciones con los cambios de temperatura, junto con flexímetros para obtener mediciones fiables.

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