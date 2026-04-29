Finalizan las obras de rehabilitación con firmes sostenibles de la carretera del Pontón, en término municipal de Cangas de Onís

Han finalizado las obras de rehabilitación del firme con técnicas sostenibles en la N-625 (antaño denominada León-Santander por Cangas de Onís), más popular como la carretera del Pontón, entre los kilómetros 148 y 154,4, en término municipal de Cangas de Onís. La actuación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (se había iniciado el 7 de abril), con un presupuesto de 1,43 millones de euros (IVA incluido), con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los trabajos estaban enmarcados en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, cuyos objetivos son potenciar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación mediante la reducción de temperaturas y reducir las necesidades de transporte de materiales mediante técnicas de reutilización. Todos estos objetivos contribuyen a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte. Ahora, se procederá a la rehabilitación del firme del tramo de la N-634, entre los kilómetros 507,3 y 517,2.

Obras en la carretera del Pontón. / Ramón Díaz

El Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES tiene como objetivo impulsar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación a través de la reducción de temperaturas y disminuir las necesidades de acarreo de materiales, así como el transporte asociado, mediante técnicas de reutilización. Además, persigue contribuir a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte.

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Se trata de una iniciativa novedosa del Ministerio para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 kilómetros de la red de carreteras en Castilla y León, Murcia, Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria con materiales reutilizados y sostenibles. Algunos de los trabajos ya han comenzado en Logroño, Zamora y Pontevedra.