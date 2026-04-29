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Jóvenes asturianos reclaman la paz como responsabilidad compartida en un encuentro autonómico celebrado en Cangas de Onís

La Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís organizó la cita donde 54 jóvenes expusieron sus propuestas creativas ante autoridades regionales

Los participantes en el evento, en los lagos de Covadonga.

Los participantes en el evento, en los lagos de Covadonga. / Cedida a LNE

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Cangas de Onís

La Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís acogió días atrás el XIX Encuentro Autonómico de Grupos de Participación Adolescente, una cita que reunió a 54 chicos y chicas representantes de 18 municipios de Asturias.

La temática central de esta edición giró en torno a la «Cultura de Paz. Derechos Humanos», un marco que invitó a los participantes a reflexionar, debatir y construir propuestas conjuntas a lo largo de todo el fin de semana.

Conclusiones ante las autoridades

El salón de actos de la Casa de Cultura de Cangas de Onís fue sede de la puesta en común de las conclusiones. El acto contó con la presencia de la directora general de Infancia del Principado de Asturias, doña Clara Sierra Caballero; el presidente de Unicef Asturias, don Ignacio Calviño González; así como de María Dolores Bueno Aldea, directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, y Andrea de Luis Margaretto, coordinadora del Observatorio y Adolescencia.

Varios de los participantes.

Varios de los participantes. / Cedida

Por parte de la Mancomunidad, asistieron al acto de clausura el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, junto con otros miembros de la corporación y el equipo de Servicios Sociales.

Creatividad y mensajes para la paz

Ante una Casa de Cultura llena, los adolescentes compartieron sus ideas y propuestas de forma creativa y participativa, utilizando bailes, canciones, representaciones y juegos interactivos con todas las personas asistentes.

Un momento del encuentro.

Un momento del encuentro. / Cedida

Entre las reflexiones que dejaron, destacaron dos mensajes especialmente potentes: "La paz es una responsabilidad de toda la comunidad" y "La paz se construye y se predica con el ejemplo".

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Los organizadores subrayaron que el encuentro se configuró como un espacio inspirador donde las voces jóvenes demuestran que tienen mucho que decir y aportar para construir un mundo más justo y en paz.

Varios de los participantes.

Varios de los participantes. / Cedida

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