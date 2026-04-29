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Nico Gutiérrez (COA), con la selección asturiana sub-16 de atletismo al CESA-2026

Nico Gutiérrez (COA).

Nico Gutiérrez (COA). / Cedida

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Nicolás Gutiérrez García, "Nico", integrante del Club Oriente Atletismo, acaba de ser convocado por la Federación de Atletismo del Principado de Asturias, para formar parque del combinado autonómico del Principado de Asturias que participará en el Campeonato de España por selecciones autonómicas (CESA), de categoría sub-16, que tendrá lugar los días 9 y 10 de mayo en Pereiro de Aguiar (Ourense). El joven deportista del COA, especializado en lanzamiento de peso, ostenta una marca personal de 12 metros y 26 centímetros.

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