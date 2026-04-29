El oriente de Asturias pone en valor el compromiso de sus voluntarios en un encuentro que cumple quince ediciones

Más de medio centenar de personas y dos decenas de entidades se dieron cita en el Aula de la Miel de Alles, en el concejo de Peñamellera Alta, para celebrar la decimoquinta edición de la Jornada de Voluntariado y Participación Social del Oriente de Asturias. El encuentro, que se ha consolidado como una cita de referencia en la comarca, fue organizado por la Red de Participación Social del Oriente de Asturias “Pueblos Solidarios” y el Centro de Voluntariado y Participación Social–Asociación El Prial.

Participantes en el evento. / Cedida

La apertura de la jornada contó con la intervención del alcalde de Peñamellera Alta, así como del director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado de Asturias, Enrique Rodríguez Nuño, y de Noemí Bordás Soberón, en representación de la Red Pueblos Solidarios. Durante la mañana, distintas ponencias abordaron el papel de la actividad y la participación social en el territorio, con especial atención al voluntariado como motor de cohesión social y como herramienta para mejorar la calidad de vida en el medio rural.

Distinción a Amor Morán López. / Cedida

Uno de los momentos centrales del programa fue la mesa de experiencias titulada “Conociendo el voluntariado del oriente de Asturias”. En ella participaron cinco personas voluntarias de distintas entidades de la comarca: Nicoleta, de Emburria; Julio, de El Patiu; Jorge, de Cruz Roja; Adela, de Rompiendo Distancias –asociación que agrupa a los concejos de Onís, Cangas de Onís y Amieva–, y Rosa, de El Prial. El diálogo entre los asistentes puso de relieve la diversidad de ámbitos de actuación del voluntariado en el entorno rural y el impacto directo que esta labor tiene sobre la comunidad.

Una de las sesiones de la Jornada. / Cedida

La jornada incluyó también la entrega del reconocimiento a la trayectoria en voluntariado que otorga anualmente la Red de Participación Social del Oriente de Asturias. En esta ocasión, el galardón recayó en Amor Morán López, voluntaria de la Asociación El Patiu. Maestra de vocación, Morán desarrolló una larga carrera educativa en escuelas rurales y, tras su jubilación, continuó dedicando su tiempo a distintas iniciativas sociales. El premio busca poner en valor toda una vida de compromiso con las personas más vulnerables de la comarca.

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Un momento de la Jornada en Alles. / Cedida

El encuentro finalizó con un espacio de convivencia que, según subrayaron los organizadores, permitió seguir generando vínculos entre las entidades y las personas voluntarias. La cita, que alcanza ya su decimoquinta edición, reivindica la necesidad de mantener foros estables para reconocer, visibilizar y fortalecer el tejido asociativo del Oriente de Asturias, en un contexto donde el medio rural afronta retos específicos para sostener la participación social. Los datos del encuentro –24 colectivos representados y más de 50 asistentes– reflejan, al menos en términos de convocatoria, el arraigo de una iniciativa que aspira a seguir tejiendo red en la comarca.