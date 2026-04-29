Schulze vuelve a los Picos de Europa de la mano de Elisa Villa Otero

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acogió este martes la conferencia de la geóloga Elisa Villa Otero sobre su libro "Exploraciones pioneras de Gustavo Schulze en los Picos de Europa", dentro del ciclo "Geología y montaña", organizado en colaboración con Sogeas, la Sociedad Geológica Asturiana.

Un nombre casi borrado

Villa centró su intervención en la figura de Gustav Schulze, científico y alpinista alemán que dedicó a los Picos de Europa tres largas campañas en 1906, 1907 y 1908. Según explica, de él apenas había quedado memoria más allá de dos hitos montañeros: la segunda ascensión al Urriellu, con apertura de una nueva vía, y la primera ascensión al Tiro Tirso. "Quedó el enigma de qué era lo que motivaba su presencia en los Picos y por qué no había dejado ningún escrito, ninguna publicación", resume la investigadora. La autora recordó que Schulze llegó al macizo con solo 24 años, pero ya era doctor y había realizado una primera tesis.

Su objetivo en los Picos, señala, era preparar la tesis de habilitación que le permitiera optar a la máxima categoría académica. Ese trabajo no llegó a culminarse por el giro que dio su vida con la Primera Guerra Mundial: fue destinado a Tanzania, entonces África Oriental Alemana, y terminó prisionero de los ingleses durante siete años en campos de concentración de Egipto y la India.

El hallazgo de los cuadernos

El alcance real de su trabajo no empezó a conocerse hasta los años ochenta, cuando aparecieron en una biblioteca alemana sus cuadernos de campo. "El asombro fue inmenso: los cuadernos mostraron que él había estudiado en profundidad la geología de los Picos y había llegado a un conocimiento de estas montañas que se adelantaba más de medio siglo a los estudios de científicos posteriores", afirma Villa.

A su juicio, lo más sorprendente fue "su modernísima visión de la geología" y también el rigor con el que recorrió el territorio, hasta el punto de dedicar "cientos de días" a la exploración del macizo. "Nadie en su época conoció los Picos como los conoció él", sostiene.

Más allá del alpinista

La autora también puso el foco en la dimensión más humana del personaje. Citó, entre los aspectos que más llaman la atención, la cordial relación que mantuvo con los lugareños, la calidad de las fotografías que tomó de las personas y de los paisajes, y el fuerte vínculo emocional que conservó con el Naranjo de Bulnes. Según traslada Villa, uno de sus nietos recordó que Schulze nunca llegó a olvidar esa montaña. Ese componente sentimental, unido a su talla científica, contribuye a reforzar la singularidad de una figura que durante décadas permaneció en segundo plano.

Una investigación compartida

Villa explicó, además, que el proyecto de recuperación de la figura de Schulze había sido iniciado por dos profesores suyos, ya fallecidos, que reunieron una enorme cantidad de información, aunque no pudieron encargarse de ordenarla y publicarla. "Me dieron a mí la oportunidad de intentarlo y con su ayuda y consejo se pudo terminar", indica.

En ese proceso resultó también decisiva la localización de los descendientes del científico alemán, varios de los cuales colaboraron en la investigación. Ese trabajo conjunto permitió completar una historia marcada por lagunas documentales y rescatar una aportación decisiva al conocimiento de los Picos.

Referente en los Picos

Desde la perspectiva montañera, la autora no rebaja la importancia de su legado. "Los que conocemos sus aventuras y sus escaladas, lo consideramos la figura probablemente más relevante que había pasado por los Picos hasta aquel momento", señala.

Villa añadió que Schulze ya dominaba técnicas de escalada modernas y fue el primero en emplearlas en los Picos de Europa. También recordó que su figura recibió un homenaje en 2006, con motivo del centenario de su ascensión al Naranjo de Bulnes, en un acto de la Semana de Montaña de Oviedo.

Noticias relacionadas

Próximas citas

La conferencia de este martes se enmarcó en el ciclo "Geología y montaña", que comenzó el pasado lunes 27 de abril y continuará este miércoles con la charla "Conexiones entre la Antártida y los Andes, expediciones geológicas a la península de la Antártida", a cargo de Nemesio Heredia Carballo. El programa se cerrará el jueves 30 con la ponencia "Geología como clave para entender el paisaje en el parque natural de Redes", impartida por Montserrat Jiménez Sánchez. Todas las charlas tendrán lugar en la casa de cultura de Cangas de Onís a las 19:00 h.