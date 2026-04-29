Vox critica la moción del PSOE sobre el aparcamiento en Cangas de Onís por considerarla un "brindis al sol"
El portavoz local de la formación, Ángel Díaz Tejuca, suspende al PP por "años de inacción" en el concejo
LNE
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, Ángel Díaz Tejuca, ha respondido a las críticas del PSOE tras el último pleno municipal, asegurando que la moción socialista sobre el problema del estacionamiento “no ofrecía ninguna solución real” y calificándola de “brindis al sol”.
Díaz Tejuca ha explicado que Vox votó en contra de la iniciativa “tras un análisis riguroso de su forma y contenido, claramente insuficientes”, señalando que “la propuesta no incluía ni número de plazas, ni ubicación concreta, ni sistema de adquisición del suelo, ni financiación”.
“Estamos ante una moción vacía, genérica y sin el más mínimo estudio técnico. No es una solución, es propaganda”, ha afirmado.
El portavoz de Vox ha recordado que su formación fue la única que incluyó propuestas concretas en su programa electoral. “Vox planteó la construcción de dos aparcamientos en ubicaciones céntricas con capacidad para 600 y 200 vehículos. Frente a eso, PSOE y PP no contemplaron absolutamente nada”, ha señalado.
En este sentido, ha subrayado que la moción socialista “llega tarde, a las puertas del final de la legislatura, y sin ningún tipo de planificación seria”.
Díaz Tejuca también ha dirigido duras críticas al equipo de gobierno del Partido Popular. “Después de cuatro legislaturas, no han creado ni una sola plaza de aparcamiento. Es un suspenso mayúsculo por su absoluta inacción”, ha indicado. Asimismo, ha advertido de que medidas como la ampliación de la zona azul “no responden a solucionar el problema, sino a un afán recaudatorio que perjudica a vecinos y comerciantes”.
El problema del aparcamiento en Covadonga
Vox ha puesto además el foco en las consecuencias de esta falta de infraestructuras. “El incremento de sanciones está ahuyentando a vecinos de los núcleos rurales y de concejos limítrofes, que optan por acudir a otros municipios donde no encuentran estos problemas. Esto perjudica directamente al comercio local”, ha denunciado.
En relación con las críticas socialistas por introducir el debate sobre Covadonga, Díaz Tejuca ha rechazado que se trate de una desviación del debate. “No es desviar el debate, es profundizar en él. El problema del aparcamiento no es exclusivo de Cangas, es aún más grave en Covadonga”, ha afirmado.
En este sentido, ha criticado el proyecto impulsado por PP y PSOE en el entorno de Les Llanes, calificándolo de “improvisado, insuficiente y mal ubicado”. Frente a ello, Vox ha defendido una alternativa “con más plazas, mejor ubicación dentro del propio núcleo y menor impacto ambiental”.
El portavoz de Vox ha desmentido además que su propuesta esté condicionada por la Iglesia. “Vox tiene autonomía e iniciativa propias. Que exista coincidencia con el planteamiento del Cabildo es una circunstancia que valoramos positivamente, pero nadie marca nuestra agenda”, ha subrayado.
Por último, ha señalado que este asunto ha evidenciado una fractura política. “El alcalde ha roto una tradición histórica de consenso en el Patronato de Covadonga al alinearse con el socialismo regional en contra del Cabildo. Es una decisión inexplicable que debe aclarar”, ha indicado.
Díaz Tejuca reivindica el papel de Vox. “Somos la única formación con propuestas serias, viables y pensadas para solucionar un problema real. Frente a la propaganda del PSOE y la inacción del PP, nosotros defendemos menos sanciones y más plazas de aparcamiento”, ha subrayado.
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