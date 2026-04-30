Buscan desesperadamente a "Kira", una perra extraviada en Mestas de Con, en Cangas de Onís

Se ha desatado una intensa campaña para tratar de localizar a una perra que se escapó de su casa en la jornada de este martes, en la localidad de Mestas de Con, en el concejo de Cangas de Onís. "Se llama 'Kira'. Si alguien la ve por los alrededores por favor que nos avisen. 680 24 29 85 - 636 38 18 42", comenta su dueña, Natalia Pérez del Valle.