"Juntos por Cangas" sugiere la adquisición de maquinaria moderna de limpieza para los barrenderos

"En Cangas se habla con frecuencia de progreso, de modernización, de atraer talento y de proyectar una imagen dinámica hacia el exterior. Sin embargo, existe una forma mucho más honesta —y quizá más incómoda— de medir el verdadero pulso de una comunidad: observar cómo trata a quienes sostienen su día a día en silencio. Porque no hay modernidad auténtica cuando esta se levanta sobre inercias del pasado", apuntan desde la Asociación Juntos por Cangas.

"En días recientes, un trabajador, trasladó una inquietud que trasciende lo puntual y apunta a una carencia estructural: continúan desempeñando su labor con herramientas propias de hace más de medio siglo. En un tiempo donde la tecnología ha transformado casi todos los ámbitos de la vida, la imagen resulta difícil de ignorar. Es como si dentro de nuestros hogares aún prescindiéramos de la lavadora mientras, puertas afuera, proclamamos avances y desarrollo", insisten.

"La paradoja es tan evidente como reveladora. Cada madrugada, antes de que la ciudad despierte, este equipo deja las calles en un estado impecable. Su trabajo es constante, riguroso y, sobre todo, invisible. Y es precisamente en esa invisibilidad donde parece asentarse una parte del problema: lo que no se ve, rara vez se prioriza. Pero la discreción de su labor no debería convertirse en excusa para la desatención", abundan sobre la problemática.

"Basta mirar hacia municipios cercanos como Ribadesella o Llanes para entender que otra realidad no solo es posible, sino ya existente. La incorporación de maquinaria moderna no ha supuesto únicamente una mejora en los tiempos de ejecución, sino una elevación sustancial en los estándares de limpieza y salubridad. No hablamos solo de eficiencia —aunque esta sea clave—, sino de dignidad. De reconocer que el esfuerzo humano no debe seguir supliendo aquello que el progreso ya ha resuelto", puntualizan.

"La limpieza urbana no es un lujo accesorio ni una cuestión estética menor; es un pilar de salud pública, de convivencia y de respeto hacia el espacio común. Mantener a quienes la garantizan anclados en métodos obsoletos no solo ralentiza los procesos, sino que incrementa el desgaste físico, limita los resultados y proyecta una imagen contradictoria de la propia comunidad", señalan.

"Dignificar el trabajo de los barrenderos de Cangas no pasa únicamente por adquirir maquinaria. Exige algo más profundo: una toma de conciencia colectiva. Supone asumir que el progreso no puede ser selectivo, que no basta con modernizar discursos o embellecer superficies si, en la base, quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de la ciudad siguen trabajando en condiciones propias de otra época", argumentan.

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"Tal vez ha llegado el momento de cerrar ese círculo pendiente. De alinear lo que se dice con lo que se hace. De entender que cada inversión en herramientas, en condiciones laborales y en respeto no es un gasto, sino una declaración de principios", sentencia el colectivo vecinal cangués.