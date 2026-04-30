Colunga llena mayo de cine, danza, música, paseos saludables y actividades de salud
El calendario incluye talleres para escolares, biblioterapia, paseos saludables y dos proyecciones de la Cinemateca Ambulante
María Terente Nicieza
Colunga desplegará durante mayo una agenda cultural y social con propuestas de salud, cine, literatura, formación audiovisual, música y artes escénicas repartidas entre la Sala Loreto, las bibliotecas municipales, El Piqueru de Llastres y la Escuela Infantil "El Nieru".
Salud
La programación arrancará el miércoles 6 de mayo, a las 18.00 horas, en la Sala Loreto de Colunga con la charla divulgativa "Ictus: Prevenir, detectar, actuar", a cargo de Manuel Menéndez y David Rodríguez, voluntarios de ASICAS, en una cita organizada por la Asociación Ictus de Asturias y otras enfermedades cerebrales.
A esa propuesta se sumarán durante el mes los paseos saludables, impulsados por la Mesa Intersectorial de Salud Local, que se celebrarán los viernes, salvo festivos, a las 11.00 horas, con salida desde la Oficina de Turismo de Colunga, y con información en el teléfono 657261807.
Letras y escena
El jueves 7, a las 17.30 horas, El Piqueru de Llastres acogerá la mesa redonda "Un teatru asturianu en femenín", dentro de la 47 Selmana de les Lletres, con la participación de Natalia Suárez, Laura Camafreita y Chusa Juarros, moderadas por Eva Vallines, en una actividad organizada por el Gobierno del Principado de Asturias.
La programación escénica continuará el viernes 8, a las 19.00 horas, en la Sala Loreto con "Postales rotas", de la compañía Zig Zag Danza, con coreografía de Ramón Oller, dirección de Estrella García e interpretación de la propia Estrella García junto a Miguel Quiroga; el montaje llega además avalado por los Premios Oh! 2025 al Mejor Espectáculo, Mejor Dirección/Coreografía, Mejor Producción y Mejor Diseño de Iluminación, además de una nominación a los Premios MAX.
Cine y juventud
El lunes 11, a las 12.00 horas, la Sala Loreto recibirá el taller audiovisual para jóvenes "El Nuesu Cotiumetraxe", impartido por Cuatro Gotes Producciones y concertado con el IES "Lluces" para alumnado de 3º y 4º de la ESO.
El martes 12, a las 9.45 horas, la Escuela Infantil "El Nieru" de Colunga será escenario del 15º ciclo de audiovisuales para bebés "Menudo Cine", organizado en colaboración con el centro educativo.
La pantalla volverá a encenderse el viernes 22, a las 17.00 horas, en la Sala Loreto con la sesión infantil de la Cinemateca Ambulante, que proyectará "Little Amélie" (Francia, 2025), dirigida por Rmailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang.
Ese mismo viernes 22, a las 19.00 horas, la Sala Loreto acogerá la sesión de adultos de la Cinemateca Ambulante con "Las líneas discontinuas" (España, 2025), dirigida por Anxos Fazáns y protagonizada por Mara Sánchez, Adam Prieto, Alberto Rolán y Ana Fórneas; la película llega con el Premio Dama al Mejor Guion y el Premio Rambal-XEGA en Gijón'25, y cuenta además con la colaboración del Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer de Avilés.
Bibliotecas
Las bibliotecas del concejo concentrarán buena parte de la actividad lectora con el proyecto de biblioterapia "Receteando" Lecturas Saludables, impulsado por la Mancomunidad Comarca de la Sidra, que abordará el tema "Culpa" el lunes 18, a las 17.00 horas, en la Biblioteca de Colunga, y el jueves 21, a las 17.30 horas, en la Biblioteca de Llastres, con Natalia Fernández Fonseca, agente de Igualdad de Oportunidades de MANCOSI.
A ello se añadirán los encuentros de los clubes de lectura asociados a las bibliotecas del concejo, con "+ Que Libros" los lunes a las 17.00 horas en la Biblioteca de Colunga y "El Faro" los jueves a las 16.00 horas en la Biblioteca de Llastres.
La programación se completa para los jóvenes entre 7 y 15 años con las propuestas "Puerto Creativo", en la biblioteca de Llastres, y "Crea y Des-Conecta", prevista a partir del 12 de mayo en la biblioteca de Colunga, todos los martes de 16:15 a 17:30.
Música
La oferta musical comenzará el viernes 15, a las 19.00 horas, en la Sala Loreto con la actuación del Coro Contracanto, bajo la dirección de Fran Carreño.
El cierre del mes llegará el viernes 29, también a las 19.00 horas en la Sala Loreto, con el concierto de Brassica Trío, que ofrecerá un recorrido por la música popular desde la visión de los grandes clásicos con Vero Rubio al piano y en la narración, Miguel García al violín y la viola, y Pepín de Muñalén a la flauta.
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