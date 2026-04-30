Imprudencia desde lo más alto de El Puentón, en Cangas de Onís

Un individuo postureaba este miércoles, bajo la lluvia, desde lo más alto del famoso Puente Romano, también conocido como El Puentón, declarado monumento Nnacional, mientras otros le fotografiaban o filmaban, despertando la atención de cuantos en ese preciso instante se encontraban por los aledaños del mismo. Una imprudencia que no pasó a mayores, pero que pone en entredicho la necesidad de adoptar medidas por parte de las autoridades competentes para tratar de disuadir, tanto a oriundos como forasteros, de ese tipo de actuaciones –dada su peligrosidad– en tan emblemático lugar de Cangas de Onís.