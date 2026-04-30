Llanes se suma a la carrera solidaria ‘Wings for Life World Run’

La Casa Consistorial de Llanes albergó la presentación de la carrera solidaria ‘Wings For Life World Run’ que tendrá lugar el domingo 10. Esa jornada, a las 13.00 horas en ciudades de todo el mundo, se dará el pistoletazo de salida de esta prueba deportiva de carácter solidario que destina el 100 por ciento de lo recaudado con la inscripción a proyectos de investigación de la médula espinal a través de la fundación Wings for Life. En España se sumarán a Wings For Life World Run nueve sedes, entre las que destacan Valencia, Barcelona, Getxo, Almería y, por primera vez, Llanes.

La presentación contó con la asistencia de las concejalas Mónica Remis, Aurora Aguilar y María del Mar García Poo, así como también cde Julen Álvarez, referente del deporte inclusivo y adaptado en el concejo llanisco y padrino de la carrera ‘Wings For Life’ en Llanes.

Sin línea de meta

Se trata de una carrera única y global que alcanza su decimosegunda edición con un formato sin línea de meta en el que los deportistas corren por mantenerse delante del Virtual Catcher Car. El coche, esta vez en versión virtual, arranca 30 minutos después de la salida a 14 kilómetros por hora y aumenta su velocidad de forma constante hasta alcanzar a los últimos atletas. No hay distancia fija: cada persona corre o rueda hasta que es alcanzada por el vehículo virtual a través de la app oficial.

El recorrido está adaptado a todo tipo de participantes. Una prueba donde la música, el buen ambiente y los valores del deporte serán protagonistas. La salida tendrá lugar frente al Ayuntamiento de Llanes. El recorrido, de 2 kilómetros circulares, discurrirá por el centro histórico y el puerto, con vistas al mar Cantábrico y el telón de fondo de las montañas asturianas. Está diseñado para ser inclusivo y accesible, permitiendo la participación tanto de corredores como de usuarios de silla de ruedas.

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Sorteos y sorpresas

El punto de llegada se establece también frente a la Casa Consistorial, y al término de la carrera se realizarán sorteos acompañados de otras sorpresas. Para unirse al evento, es necesario descargar la app Wings for Life World Run, completar las tareas previas y correr el día de la carrera desde la ubicación asignada en Llanes. No se requiere un ritmo mínimo, aunque quienes quieran alcanzar los 15 kilómetros necesitarán mantener un ritmo de 6:07 minutos por kilómetro durante 1 hora, 31 minutos y 52 segundos.