Llastres ya lue las nuevas letras icónicas en el casco histórico para reforzar la imagen turística de la villa

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), ha anunciado que el concejo ha culminado hoy el proyecto "Llastres en Grande" con la colocación de las nuevas letras icónicas en pleno casco histórico de Llastres.

"Tras la excelente acogida de las letras de gran formato instaladas el pasado mes de diciembre en el puerto, el Ayuntamiento completa ahora este conjunto simbólico con una nueva intervención en el corazón de la villa marinera. Con ello, Foro Colunga avanza en la renovación de la imagen turística de la villa mediante la creación de espacios emblemáticos pensados tanto para visitantes como para la ciudadanía", apuntaron fuentes del partido.

Cultura marinera

El proyecto ha sido financiado a través de una ayuda de 20.350 euros procedente del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA 2021-2027), en línea con su objetivo estratégico de puesta en valor de la cultura marinera.

Las nuevas letras de Llastres. / Ayuntamiento de Colunga

"Con esta actuación, el Ayuntamiento no solo impulsa nuevos puntos de interés turístico, sino que también refuerza la identidad pesquera de la villa, rinde homenaje a su tradición portuaria y consolida a Llastres como un destino donde el mar y su legado continúan siendo protagonistas del litoral asturiano", indica Foro.

Integración paisajística

La intervención, según ha recordado Toyos, se ha desarrollado en dos hitos principales. En diciembre de 2025, tuvo lugar la instalación de las letras de gran formato de dos metros con la palabra "Llastres" en el puerto, reforzando el vínculo con el sector pesquero y la actividad portuaria. Ahora, se ha llevado a cabo instalación del conjunto en el casco histórico, diseñado con motivos marineros y una escala adaptada al entorno patrimonial para garantizar su integración paisajística.

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Toyos, destacó que las letras del puerto se han convertido ya "en un símbolo reconocible de nuestra identidad. Con la instalación en el casco histórico, completamos un recorrido visual que invita a descubrir la villa desde el mar hasta sus calles más emblemáticas". Asimismo, concluyó que con estas nuevas letras se persigue que quienes visitan Llastres, "además de acercarse al mirador y al muelle, callejeen, recorran e interactúen un poco más con el casco histórico de la villa".