La Mancomunidad del Oriente debe disolverse otra vez, un año después, "por seguridad jurídica"
Los ayuntamientos no especificaron el año pasado el plazo de alegaciones del ente comarcal, que en teoría ya estaba extinguido
La disolución de la Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias parece el cuento de nunca acabar. Casi un año después de que se declarara oficialmente disuelta, y después de casi un decenio de intentos fallidos, debe repetirse otra vez ese proceso. ¿La razón? Los servicios jurídicos han señalado que la disolución realizada en su día podría no ser válida, ya que en su día no se especificó en ningún boletín oficial el plazo para presentar alegaciones. Así que "por seguridad jurídica", todos los ayuntamientos deben publicar de nuevo la resolución plenaria sobre la resolución, especificando el plazo de alegaciones, según explicó ayer el último presidente del ente comarcal y alcalde de Piloña, Iván Allende (PSOE).
La Mancomunidad arrancó oficialmente en octubre de 1985, por acuerdo de los 12 ayuntamientos que originalmente la conformaron (se incorporarían después Caravia y Piloña, y la abandonaría Colunga). La sesión constituyente, no obstante, no llegaría hasta el 12 de noviembre de 1986.
Tras una expansión inicial y la asunción de diferentes servicios, con el nuevo siglo comenzaron los conflictos, protagonizados en su mayoría por el adjudicatario del matadero comarcal, ubicado en Margolles (Cangas de Onís). Los sucesivos intentos para rescindir el contrato del matadero acabaron en sentencias judiciales condenatorias para la Mancomunidad.
El primer paso para la disolución data de hace 14 años, el 23 de junio de 2012, cuando se aprobó por unanimidad solicitar al Principado un informe para iniciar el proceso. Al año siguiente se inició oficialmente el expediente de disolución. El último escollo volvió a ser el matadero. En 2021, la mancomunidad aprobó el expediente de desafectación del edificio que ocupaba el matadero y lo subastó hasta cuatro veces, bajando el precio de 300.000 a 99.000 euros. Finalmente, una empresa de Parres lo compró por 112.000 euros el 12 de abril de 2025.
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