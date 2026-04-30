El PSOE de Llanes defiende la declaración de zonas tensionadas en el concejo y acusa al Alcalde de "incoherencia"
Los socialistas critican a Enrique Riestra por cuestionar ahora la regulación del alquiler "tras haberla solicitado previamente", algo que el equipo de gobierno niega
El PSOE de Llanes ha cuestionado este jueves las afirmaciones del alcalde, Enrique Riestra, tras la reciente declaración de zonas de mercado residencial tensionado en el concejo, aprobada por el Consejo de Gobierno del Principado y que afecta a Llanes y Posada. Los socialistas recuerdan que el Ayuntamiento de Llanes solicitó al Principado la regulación del precio del alquiler, al reconocer públicamente que existían "precios disparatados" en el mercado de la vivienda. Una posición que, según los socialistas, "contrasta con las reservas expresadas ahora por el Regidor". El Ayuntamiento, por su lado sostiene que nunca propuso la declaración de zonas tensionadas, sino que solicitó a la Consejería que estudiara la situación del mercado del alquiler en varios núcleos del concejo, más de los señalados inicialmente por el departamento que encabeza Ovidio Zapico
El portavoz socialista, Óscar Torre, considera "difícil de entender que quien pedía regular el alquiler en siete núcleos ahora ponga peros a una herramienta que va precisamente en esa dirección. No se puede reclamar intervención y, cuando llega, cuestionarla", ha expuesto Torre.
"Hubo información"
El PSOE también responde a las quejas del Alcalde sobre la falta de información en el proceso. Recuerdan que el consejero Ovidio Zapico, mantuvo una reunión en el Ayuntamiento con representantes municipales en la que se abordó la situación de la vivienda en el concejo y que la competencia en esta materia es autonómica.
"Hubo reuniones y hubo información. Lo que ahora vemos es un intento de distanciarse de una decisión que antes se reclamaba", señala Óscar Torre. En este sentido, los socialistas consideran que la posición del PP regional–contrario a la declaración de zonas tensionadas– ha influido en el cambio de criterio del equipo de gobierno llanisco.
Una medida "necesaria"
Según el PSOE, es llamativa la sonora ausencia de pronunciamiento del concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas, del PP, en relación con el posicionamiento actual del equipo de gobierno, "pese a que inicialmente había sido el que se había mostrado más favorable y había incorporado más núcleos, como el propio consejero apuntó en la Junta General".
Finalmente, el Grupo Municipal Socialista ha asegurado que la declaración de zonas tensionadas es una "medida necesaria" para afrontar el problema de acceso a la vivienda en Llanes, "especialmente en un contexto de presión del mercado y escasez de alquiler accesible. Ahora lo que hay que hacer es trabajar en su aplicación y no en crear confusión a la ciudadanía y confrontación política partidista", ha concluido Torre.
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