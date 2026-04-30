Reabiertos los dos carriles de la carretera que conduce de Puente Vidosa a Viegu, en Ponga, afectada por un gigantesco argayo en febrero
El vial quedó cortado tras varias semanas de intensas lluvias, aunque posteriormente se abrió uno de los carriles y la circulación estuvo regulada por semáforos
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias finalizó –este jueves, se estaban ultimando las tareas del pintado señalización horizontal– los trabajos en la zona denominada por los lugareños como "La Vuelta de Los Molinos", en la carretera PO-2, que estuvo cortada a la circulación desde mediados del pasado mes de febrero a causa de un espectacular 'argayu', por lo que se necesitó el uso de maquinaria pesada para ejecutar obras. El lugar se encuentra a escasos 300 metros de distancia del Puente Vidosa y en dirección a Viegu, en el concejo de Ponga.
El vial quedó cortado tras varias semanas de intensas lluvias que provocaron también otros desprendimientos menores en diferentes puntos de la comarca oriental. Esta carretera, de titularidad autonómica, fue objeto de una importante mejora hace unos 15 años. Entonces se invirtieron más de 2,3 millones de euros.
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