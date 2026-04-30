La renovación el césped sintético del campo de fútbol de La Corredoria, en Posada, costará más de 200.000 euros

El Ayuntamiento de Llanes abordará la renovación integral del césped sintético del campo municipal de La Corredoria, en Posada. Una actuación que saldrá próximamente a licitación y que cuenta con un presupuesto de 205.000 euros para su ejecución, tal y como han anunciado hoy el alcalde, Enrique Riestra, y la concejala de Deportes, Mónica Remis.

Esta es una de las partidas económicas incluidas en la modificación de crédito, a cargo del remanente líquido de tesorería, aprobadas en el Pleno Extraordinario celebrado ayer en la Casa Consistorial llanisca, y una de las mejoras planteadas por el equipo de gobierno municipal para los campos de fútbol de titularidad municipal del concejo.

Una reclamación "de hace muchos años"

El campo municipal de fútbol de La Corredoria se encuentra en términos de Bricia, siendo la instalación empleada en el pasado por el desaparecido Urraca Club de Fútbol y, en la actualidad, por el nuevo club de fútbol Posada 1949.

Noticias relacionadas

Al hilo de este anuncio el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha declarado que es "una reclamación de hace muchos años, que se puede llevar a efecto ahora gracias a una gestión económica racional". El Regidor ha manifestado que la andadura de este nuevo club, Posada 1949, "va a llegar de la mano de un cambio del césped", y ha añadido: "Espero y deseo que este nuevo césped sintético sea un buen augurio para este nuevo club y para muchos años de éxitos".