El Tribunal de Contratos paraliza cautelarmente la adjudicación de la zona azul de Llanes por el recurso de una empresa que no se presento a la licitación

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha dictado una resolución, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, en la que acuerda suspender cautelarmente el procedimiento de contratación del servicio de regulación de aparcamiento en superficie de Llanes, más conocido como zona azul o zona ORA. La decisión responde al recurso especial interpuesto contra los pliegos del procedimiento por una empresa que no se presentó a la licitación.

La medida cautelar detiene la tramitación administrativa, pero no afecto al plazo para la presentación de ofertas, que ya ha concluido. Se han presentado varias ofertas. Una de las concurrentes ha ofrecido 420.000 euros al año durante los próximos 10 años para hacerse con el servicio. "Son 4,2 millones que los llaniscos tendremos para invertir en movilidad. Ahora ya se puede pensar en cosas grandes con realidad económica, no con palabrería barata", ha resaltado el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes).

Estudios de viabilidad

Lo más curioso del caso es que la empresa que recurrió los pliegos lo hizo alegando que el presupuesto base de licitación, 90.000 euros al año, no permitía a las empresas obtener beneficios. Sin embargo, una empresa ha ofertado casi el quíntuple, "y otra no ha andado muy lejos, también por encima de los 4 millones. Además, en ambos casos, con los correspondientes estudios de viabilidad", ha destacado el Alcalde.

Riestra confía en que el TACRC levante la suspensión en los próximos días para proceder a la adjudicación del servicio, con vistas a su aplicación a partir de este verano. El Alcalde, que cuestiona la legitimación de la empresa recurrente porque no se presentó a la licitación, espera que la burocracia no retrase la adjudicación más allá de unos días. De momento, el Ayuntamiento ya ha remitido un requerimiento al TACRC, acompañado con diversa documentación, para que acelere la resolución.

Dos servicios estratégicos

"El análisis de los motivos que fundamentan la interposición del recurso pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación", señala el tribunal, que por ese motivo acuerda suspender cautelarmente la tramitación hasta que se dicte la resolución definitiva sobre el fondo del recurso. Por tanto, la suspensión no afectó al calendario de presentación de ofertas: los efectos de esta resolución "impiden la prosecución del procedimiento de licitación, no su finalización", recoge la resolución. Será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento o no de la suspensión.

El contrato prevé gestionar tanto el estacionamiento limitado en superficie en la villa llanisca como las zonas de servicio para autocaravanas, dos servicios estratégicos para el concejo, según el gobierno local, que integran Vecinos por Llanes y PP. El concurso paralizado es el mismo que el Ayuntamiento de Llanes ha venido diseñando en los últimos meses para adaptar el servicio de estacionamiento regulado a la nueva ordenanza aprobada el pasado enero, que amplía la zona azul de tres a ocho meses al año y crea una zona verde gratuita para residentes.

La zona azul sigue operando

La licitación, que iba a unificar la gestión del estacionamiento de pago con el servicio de autocaravanas, prevé habilitar 1.547 plazas reguladas, entre zona azul y zona verde. Funcionarían desde el 1 de marzo hasta el primer domingo de noviembre de cada año.

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Mientras tanto, la zona azul sigue operando bajo el régimen transitorio establecido por la ordenanza municipal, pero el contrato de concesión a largo plazo queda en suspenso. El TACRC, órgano independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, es el encargado de resolver los recursos especiales en materia de contratación pública que se interponen contra licitaciones del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales que han delegado en él esta competencia.