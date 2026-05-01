Arde el sistema de filtrado de aire de una empresa de asfaltos de Llanes
No ha habido personas afectadas
EP
OVIEDO
Efectivos de Emergencias han tenido que actuar este jueves para sofocar el incendio declarado en el sistema de filtrado de aire de una cabina de una empresa de asfaltos de Llanes.
Según información del Servicio de Emergencias (SEPA) no ha habido personas afectadas. Al lugar acudieron bomberos de los parques del SEPA de Llanes y de Cangas de Onís.
La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 9.41 horas. El incendio fue controlado a las 11.12 horas y los bomberos volvieron a base tras la intervención a las 12.17 horas.
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