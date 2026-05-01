La autopsia de José María Úrculo, el hombre encontrado muerto en Celorio, clave para la investigación

La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis. Desde la muerte accidental al robo. Los agentes de la Benemérita que desde el mediodía de hoy investigan el hallazgo del cadáver de Jose María Úrculo continúan tratando de averiguar lo sucedido. El octogenario, hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo, fue hallado muerto en su casa de Celorio. El cuerpo sin vida del hombre se encontraba en el baño de la vivienda en donde residía en Celorio. Los vecinos del ahora fallecido no dan crédito a lo sucedido. La familia de Úrculo era muy querida y respetada en la zona.

Los agentes encargados del caso dedicaron todo el día de hoy a interrogar tanto a los familiares como a los vecinos del ahora fallecido. También a los hijos de José María Úrculo, que se desplazaron hasta la casa en la que tuvo lugar el terrible hallazgo, una de las viviendas más singulares y conocidas de Celorio. Junto a la Policía Judicial trabajaron en la zona los agentes de la Policía Científica, que se pasaron varias horas en la vivienda recabando pruebas. El objetivo ahora es saber si en la muerte del hombre intervinieron segundas personas. Para ello será clave la autopsia al cadáver del octogenario que se practicará en los próximos días.

El suceso provocó una gran conmoción en la zona, en donde la familia es muy conocida. Los vecinos se despertaban hoy con el susto en el cuerpo y lamentando lo sucedido.

El cuerpo sin vida del hombre fue localizado a eso de las doce y media del mediodía. Los hijos de Úrculo llevaban varias horas sin saber nada de su padre y se habían empezado a preocupar. Al llegar al lugar del suceso los funcionarios de la Benemérita solo pudieron certificar la muerte del hombre por lo que no se llegó ni tan siquiera a pedir la presencia en la zona de sanitarios de emergencias médicas.

La finca en la que vivía el ahora fallecido, La Regalada, no tardó en llenarse de curiosos y agentes del orden que trabajan de dar luz sobre lo ocurrido.

Segunda muerte violenta

De confirmarse que en el suceso participaron terceras personas, una posibilidad que los investigadores no descartan y que deberá aclararse con el resultado de la autopsia, Asturias se enfrentaría al segundo episodio violento con una víctima mortal investigado por la Guardia Civil en apenas una semana. El caso llegaría pocos días después de la intervención de la Benemérita en una vivienda de Lena, donde un matrimonio fue localizado en su cama tras recibir disparos de arma de fuego. Aquel suceso, que continúa bajo investigación, acabó con la muerte del hombre y obligó a trasladar a la mujer al Hospital Universitario Central de Asturias, donde ingresó en estado grave.

La mujer permanece todavía hospitalizada en el HUCA, aunque su evolución es favorable, según las últimas informaciones. El episodio causó una profunda conmoción en el entorno y entre los vecinos de la localidad, muchos de los cuales conocían a la pareja.

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Quienes trataban al matrimonio apuntaron entonces al complicado momento personal que ambos atravesaban, marcado por problemas de salud y dificultades económicas. La investigación sigue abierta para esclarecer por completo las circunstancias en las que se produjeron los hechos.