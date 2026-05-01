Encuentran muerto en su casa de Celorio a José María Úrculo, hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo

El hombre, octogenario del que desde ayer la familia no sabía nada, apareció muerto en el baño de la vivienda en la que residía / La Guardia Civil investiga lo sucedido y no descarta ninguna hipótesis, incluida la de un robo violento

La Guardia Civil en el lugar del suceso; en el círculo José María Úrculo en Llanes / G. C.

R. García

Ramón Díaz

Conmoción en el oriente de Asturias. La Guardia Civil investiga la muerte en las últimas horas de José María Úrculo, hermano de Eduardo Úrculo, conocido pintor asturiano. Al parecer el hombre apareció vestido en el baño de su casa. Hacía horas que los familiares no sabían nada de su paradero. Hasta el lugar del suceso se han desplazado agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. El terrible hallazgo ha provocado una gran conmoción en la zona, en donde la familia es muy conocida. Al llegar al lugar del suceso los funcionarios de la Benemérita solo pudieron certificar la muerte del hombre por lo que no se llegó ni tan siquiera a pedir la presencia en la zona de sanitarios de emergencias médicas. Los encargados de la investigación no descartan por el momento ninguna hipótesis, incluso que se trata de un robo violento.

El suceso tuvo lugar en la finca La Regalada, una de las más conocidas de Celorio. En la zona ya se encuentran también los familiares del difunto.

Guardia CIvil en el lugar del suceso / R. D.

En caso de confirmarse que en el suceso hubieran intervenido segundas personas (una hipótesis que no se descarta y para la que habrá que esperar a la autopsia) se trata del segundo episodio violento con resultado de muerte que investiga la Guardia Civil en apenas una semana en Asturias después de que la semana pasada los agentes de la Benemérita tuvieran que intervenir en una vivienda de Lena en la que un matrimonio fue encontrado en su cama después de haberse disparado con armas de fuego. El suceso, que aún se investiga, tuvo como resultado el fallecimiento del varón y obligó al traslado de la mujer al Hospital Universitario Central de Asturias en donde ingresó en estado grave y en donde aún permanece con una evolución favorable. El suceso provocó una gran conmoción en la zona y entre los vecinos que conocían al matrimonio. Muchos coincidieron en señalar el mal momento que estaba atravesando la pareja con problemas de salud y económicos.

En el mes de septiembre también se abrió una investigación por la muerte de un ganadero asesinado en Ribadesella. La pareja del fallecido, que presenció los hechos, aseguró en un primer momento que varios encapuchados habían entrado a la vivienda y habían acabado con la vida del hombre. Los agentes encontraron poco después el arma del crimen en la cocina del ganadero. Las investigaciones continúan por parte de la Policía Judicial de agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón.

