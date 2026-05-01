Javi López (Los Rápidos), con España a las Copas del Mundo de Szeged y Brandemburgo, este mes de mayo
También forman parte del combinado nacional la gijonesa Sara Ouzande y la coañesa Lucía Val
Javier López González (Los Rápidos-Jaire Aventura), formará parte de la selección nacional española de piragüismo que competirá en la Copa del Mundo de sprint, en Szeged (Hungría), del 8 al 10 de mayo; y también en la Copa del Mundo de sprint, en aguas de Brandemburgo (Alemania), del 14 al 17 de mayo, tras la convocatoria de la Real Federación Española de Piragüismno (RFEP). El palista sotobarqueño defenderá los colores del combinado nacional en esas dos primeras Copas del Mundo del presente año 2026 en la modalidad de K-1 y sobre la distancia de 5.000 metros.,
Otras kayakistas asturianas del combinado español que, igualmente, estarán en la I y II Copa del Mundo de sprint de 2026 serán: la gijonesa Sara Ouzande Iturralde (Los Delfines de Ceuta), que paleará el K-1 y sobre 200 metros, así como el K-4 500 metros; y la coañesa Lucía Val Cerderia (Piragüismo Rías Baixas-Boiro), en K-2 500 metros con la alicantina Bárbara Pardo Más (Peña Piragüista Antella). Además, Sara y Lucía integrarán el K-4 de España en la regata del medio kilómetro, formando barco de equipo con Bárbara Pardo Más y la onubense Daniela García Heredia (Piragüismo Tartessos de Huelva).
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