Los nuevos servicios exprés en autobús que unirán Llanes, Ribadesella, Caravia, Colunga y Villaviciosa con el Hospital de Cabueñes en horario de consultas y visitas comienzan este lunes

El Gobierno de Asturias pone en marcha este lunes, día 4 de mayo, nuevas mejoras en la oferta de transporte público para llegar desde la costa oriental hasta el hospital de Cabueñes, en Gijón. Así, desde la próxima semana el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) operará en días laborables nuevos servicios exprés desde Llanes e incorporará nuevas paradas en el complejo en tres de las ocho frecuencias que a diario unen Ribadesella y Gijón. Los servicios y adaptaciones operativas también facilitarán la llegada al centro sanitario de los viajeros de Caravia, Colunga y Villaviciosa.

El objetivo del Gobierno de Asturias es facilitar la llegada de pacientes, visitantes y profesionales a este nodo estratégico, centro de referencia para buena parte de la población. En el caso de la operativa desde Llanes, el CTA pondrá en marcha nueva línea exprés de autobús, con dos frecuencias diarias de ida y vuelta en días laborables.

La ruta saldrá de la capital llanisca a las 07:00 y las 13:00 horas y desde Gijón, a las 10:00 y las 14:45 horas. El recorrido, diseñado para optimizar los tiempos de viaje, incluye paradas en Llanes, Po, Celoriu, Valmori, Quintana, Posada, Naves, Villah.ormes, Cardosu, Nueva, la estación de autobuses de Ribadesella, el hospital de Cabueñes, el campus de Viesques y varios puntos del centro de Gijón, hasta llegar a la estación de autobuses.

Además, CTA adaptará a partir del lunes su operativa entre Ribadesella y Gijón para incluir una parada en el hospital y otra en la Universidad Laboral en tres de las ocho frecuencias que conectan ambas localidades. En sentido hacia Gijón, pararán en Cabueñes los servicios de las 6:15, 7:55 y 4:15 horas. Hacia Ribadesella, incorporarán la parada en el complejo sanitario las expediciones de las 7:55, 14:30 y 20:15 horas.

Estas nuevas paradas en tres de las ocho frecuencias que unen la capital riosellana con Gijón también favorecerán la llegada al hospital de los vecinos de Caravia, Colunga o Villaviciosa, ya que esta ruta da servicio a numerosas localidades ubicadas en estos concejos, como Caravia l’Alta, La Isla, la capital colunguesa, Llastres, Lluces, Castiellu, Seloriu o la villa maliayesa.

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Estos nuevos servicios se unen al refuerzo que el CTA ha desplegado para mejorar la conexión de Cabueñes con el interior del oriente, desde Cangas de Onís, Parres y Piloña, y también desde Nava y Siero.

Horarios Ribadesella-Gijón. / LNE

Horarios Llanes-Gijón. / LNE