El PP denuncia la falta de aparcamiento en Infiesto y la acumulación de sanciones: "Se prioriza la recaudación frente a la búsqueda de soluciones"

La ocupación del principal aparcamiento del centro de Infiesto, convertido ahora en almacén de materiales para las obras que Adif ejecuta en la vía ferroviaria, ha desatado una creciente indignación entre los vecinos de Piloña, según ha denunciado el PP local. El portavoz municipal de esta formación, Tino Medina, ha alertado de que la situación, conocida desde hace meses, ha pillado al Ayuntamiento sin una alternativa real, gratuita y céntrica que permita a los residentes seguir haciendo sus compras y gestiones con normalidad. El problema, según denuncia, se ha agravado al coincidir con fechas de alta afluencia como la Semana Santa o la celebración del Descenso del Piloña.

Medina explicó que, ante la falta de espacios donde estacionar, muchos conductores se ven obligados a aparcar donde pueden para realizar sus tareas diarias, lo que ha derivado en una oleada de sanciones. "Esta política está generando una creciente indignación y la sensación de que se prioriza la recaudación frente a la búsqueda de soluciones", afirmó el portavoz popular.

"Falta de sensibilidad"

Medina lamentó "la falta de sensibilidad y flexibilidad" del alcalde socialista, Iván Allende, en la gestión del conflicto. El PP advierte además de un efecto dominó que ya está perjudicando al comercio local: los vecinos se estarían desplazando a localidades cercanas como Arriondas o Nava, donde existen mayores facilidades de estacionamiento, para realizar sus compras diarias.

Por su parte, Iván Allende, defendió que el Ayuntamiento ya adoptó medidas hace más de un mes, tras una reunión con comerciantes y hosteleros de Infiesto. Allende recordó que en aquel encuentro se acordó señalizar mejor los aparcamientos disponibles y abrir de forma permanente nuevos espacios en el área de El Horrín.

Aparcamientos extraordinarios

Durante las festividades recientes, incluido el Descenso del Piloña y la actual Feria de Abril, se han habilitado además aparcamientos extraordinarios en El Horrín y, como es habitual cuando no hay actividad escolar, en el recinto del Instituto de Infiesto. El regidor expuso que el problema del estacionamiento es real en todas las villas y se agudiza en Infiesto cuando la plaza del Ganado –el punto con mayor densidad de plazas– está ocupada, ya sea por eventos o por el mercado semanal de los lunes.

Allende subrayó que las obras que ejecuta Adif, que suponen una inversión importante para la renovación de la vía de cercanías en el concejo, se retrasaron por la espera de los permisos necesarios. Esa actuación, explicó, ha conllevado inevitablemente una mayor ocupación de terrenos que antes se destinaban al estacionamiento.

Diagnóstico de fondo

El Alcalde aseguró que el equipo de gobierno continúa estudiando y negociando la habilitación de más zonas de aparcamiento en Infiesto. Lo que ambas partes parecen compartir es el diagnóstico de fondo: la villa de Infiesto sufre una presión sobre sus plazas de aparcamiento que los eventos festivos y el mercado semanal convierten en crítica. La discrepancia radica en la suficiencia de las soluciones aportadas hasta ahora y en la oportunidad de las sanciones.

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Mientras el PP exige "soluciones inmediatas que no perjudiquen a los vecinos ni pongan en riesgo al comercio local", el gobierno local insiste en que ya se han puesto en marcha recursos adicionales y que sigue trabajando para ampliarlos a corto plazo.