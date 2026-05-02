El detalle que confundió a la Guardia Civil sobre la muerte de José María Úrculo: en su casa de Celorio había una caja fuerte serrada que hizo pensar en un robo

Cuando los agentes de la Guardia Civil examinaron la casa de José María Úrculo en Celorio (Llanes), hubo un detalle que les indujo erróneamente a decantar la investigación hacia un posible robo. En la vivienda había una caja fuerte que había sido serrada para acceder a su interior. Este hallazgo hizo que el los agentes pusiesen el foco en un posible homicidio para hacerse con las pertenencias del hermano del archiconocido pintor.

Sin embargo, esta vía fue cegada por los propios familiares de Úrculo, quienes aseguraron a los investigadores que había sido el propio José María quien había serrado la caja fuerte tiempo antes. Este aseveración hizo que perdiese fuerza la hipótesis del homicidio en el curso de un robo.

La autopsia ha determinado que el fallecimiento se produjo por causas naturales, presumiblemente un infarto. Úrculo fue encontrado tendido en el baño de su casa, completamente vestido. Aunque hay muestras que deben ser analizadas, la Guardia Civil descarta la intervención de terceras personas.

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Había detalles que apuntaban a una posible muerte natural. Vecinos de la zona lo vieron sentado en su furgoneta, "recostado", como tratando de recuperarse de una indisposición. Eso les pareció raro, pero cuando quisieron interesarse, ya se había marchado.