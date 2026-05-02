La lluvia protagonizó los primeros kilómetros de la Marcha de jóvenes a Covadonga, con cientos de participantes

Un intenso aguacero protagonizó los primeros kilómetros de la Marcha de jóvenes a Covadonga, organizada por la Delegación Pastoral Juvenil. La comitiva partió este sábado bajo la lluvia desde la iglesia parroquial Santa María de la Asunción, de Cangas de Onís, hasta el santuario mariano, donde ya llegaron con sol y mejor tiempo. Entre el medio millar de caminantes que partieron con chubasqueros y paraguas de la ciudad canguesa se encontraba el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que no solo encabezó la comitiva, sino que dio la bienvenida a los participantes en el templo cangués.

Además de la tradicional ruta a pie, otro pequeño grupo, este de nueve jóvenes -chicas y chicos-, se decantó por disfrutar corriendo el denominado Trail de Montaña a Covadonga, iniciativa de Diego Macías Alonso, párroco de la UP de Cangas de Onís, a través del llamado GR 105 o Ruta de las Peregrinaciones. La ruta desde Cangas de Onís hasta el santuario mariano de Covadonga tiene aproximadamente 13 kilómetros de longitud, con un desnivel positivo por el monte de 600 metros. Los participantes tardan alrededor de tres horas en completar el itinerario, aunque no se trata de ninguna competición.