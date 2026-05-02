Milagro en Cangas de Onís: "Kira", la perra extraviada en Mestas de Con, regresa a casa

"Acaba de aparecer la perrina, desorientada y con una patina mancada", comentó, este mediodía, Natalia Pérez, la propietaria de "Kira" a la que se buscaba desesperadamente en Cangas de Onís. Desapareció de su casa de Mestas de Con el pasado martes y no había pistas de su paradero.

"Venía por la carretera aquí, en Mestas, desorientada. No sabemos si se perdió o se mancó o la cogerían y la soltaron. El caso es que ya está en casa", añadió la dueña del ejemplar canino que desató una intensa campaña de solidaridad vecinal y ciudadana a través de redes sociales para dar con su paradero.