El tortu se estrena como reclamo festivo y gastronómico en Colunga

Colunga estrenó este sábado sus primeras jornadas gastronómicas del tortu con una respuesta animada de público en la plaza de Abastos de la localidad. A partir de las 12.30 horas, aprovechando una tregua meteorológica, comenzó un goteo constante de asistentes que aguardaban con paciencia su turno para adquirir los vales y degustar tanto los tortos, en todas sus variedades, como el arroz con leche.

El ambiente fue, sobre todo, familiar. Muchos vecinos optaron por recoger su pedido para llevar, mientras varias familias desplazadas a Colunga con motivo del puente ocuparon las mesas instaladas en el recinto y contribuyeron a dar ambiente a una convocatoria que nace con vocación de continuidad. La afluencia sostenida, permitió a la organización comprobar desde el arranque que la propuesta había despertado interés.

Público familiar

Entre los asistentes había también visitantes que se encontraron con la cita casi por sorpresa. "Venimos de puente, así que nos ha pillado de regalo", explicaba César Rodríguez, satisfecho con una propuesta que sumó gastronomía popular y ambiente festivo. También vecinos recientes del concejo valoraban la iniciativa como una señal de actividad en la villa. "Aquí siempre hay cosas", señalaba Carmen Suárez, que se declaraba "encantada" con la jornada.

La valoración del producto fue otro de los elementos más repetidos entre el público. "Yo he repetido", resumía Manuel Álvarez, vecino de Colunga, en una frase que condensaba la impresión general de muchos asistentes sobre la oferta gastronómica. Entre las variedades, los tortos de picadillo y de queso azul con huevo figuraban entre los más demandados.

Impulso local

Rebeca Valdés, integrante de la comisión de fiestas, mostraba su satisfacción por la acogida de esta primera edición. "Ya es un éxito, teniendo en cuenta nuestra logística", señalaba, al tiempo que fijaba como objetivo vender entre 300 y 400 tortos a lo largo de la jornada. Su deseo era claro: "Espero que nos quedemos sin tortos".

La representante del colectivo también quiso agradecer la colaboración del restaurante Vista Alegre, que echó una mano con el cálculo de cantidades, la logística de la masa y la elaboración del arroz con leche. Detrás de la convocatoria está una asociación nacida hace un año con la intención de dinamizar la vida local en Colunga. Tras su estreno con la organización del pasado carnaval, esperan promover nuevas iniciativas que despierten interés e ir ganando experiencia como comisión de fiestas.

Un plato con tirón

Pedro Gancedo, mientras elaboraba minuciosamente los tortos, explicaba la razón de haber escogido este producto como eje de las jornadas. "Porque es algo muy tradicional", apuntaba, en una elección que conectó desde el primer momento con el público y con la idea de reivindicar sabores reconocibles como reclamo para animar la vida social del concejo.

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La buena entrada registrada durante las primeras horas dejó así una primera imagen positiva para una cita que aspira a asentarse en el calendario local y a reforzar el trabajo de un colectivo joven que busca abrir nuevos espacios de encuentro en la villa.