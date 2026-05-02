Las últimas horas de José María Úrculo en su casa de Celoriu y las primeras investigaciones de la Guardia Civil sobre su muerte: "Pensamos que estaría cansado y al rato vimos que ya no estaba"

Nadie sabía del paradero de José María Úrculo desde la tarde del jueves, pero no era una circunstancia inusual, ya que acudía a menudo a pasar temporadas solo a su casa de Celoriu, en el concejo de Llanes. El peor de los presagios se confirmó en la mañana de ayer: el hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo había fallecido. Su cuerpo fue hallado en uno de los baños de la vivienda, en la finca conocida como La Regalada, situada en la calle principal de la localidad.

La Guardia Civil acudió de inmediato y comenzaron las pesquisas, en la que participan efectivos de la Policía Judicial y del departamento de Criminalística. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, ni que haya sido una indisposición (quizá un infarto), ni la intervención de terceras personas. Pero cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que el óbito se haya debido a causas naturales. La autopsia, que se realizará este sábado en el Instituto de Medicina Legal, en Oviedo, podría despejar todas las dudas.

José María Úrculo, en una imagen de archivo. / LNE

José María Úrculo, de 83 años, vivía a caballo entre Oviedo y Celoriu. Era muy conocido y querido tanto en la capital asturiana como en la localidad llanisca. Los agentes encargados del caso han interrogado tanto a los familiares –los hijos se desplazaron hasta la casa nada más recibir la trágica noticia–, como a algunos vecinos, intentando averiguar aspectos como si hablan visto "algo raro" o si observaron algún detalle que pudiera denotar problemas de salud.

El fallecido había estado aquejado varias dolencias, algunas bastante graves, pero las había superado. No obstante, dos vecinos lo vieron en la tarde del jueves sentado en su furgoneta "como recostado". Lo comentaron entonces y admiten que les pareció "extraño", pero no le dieron más importancia: "Pensamos que estaría cansado y al rato vimos que ya no estaba".

Hallan muerto a José María Úrculo en su casa de Celoriu: la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis

Quienes conocían a José María Úrculo aseguran que era "buena persona", "alegre" y "muy optimista". Uno de sus amigos, asiduo también de Celoriu, señalaba que dos calificativos que le cuadraban a la perfección son: "hiperactivo" e "intenso". De hecho, seguía ayudando en la empresa familiar, con sede en Llanera. Tenía "mucho apego a Celoriu", pues su familia veraneaba en la localidad "desde siempre", ya desde los tiempos de su padre.

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Los agentes de la Benemérita recabaron pruebas e inspeccionaron la casa, la finca y el vehículo de José María Úrculo durante seis horas. El levantamiento del cadáver se registró a las seis de la tarde. Entre las pruebas que los agentes se llevaron de la finca figuran una pintura y varios objetos y documentos.