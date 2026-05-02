Las últimas horas de José María Úrculo en su casa de Celoriu y las primeras investigaciones de la Guardia Civil sobre su muerte: "Pensamos que estaría cansado y al rato vimos que ya no estaba"
El cadáver del hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo, de 83 años, apareció en uno de los baños de su vivienda y la autopsia se realizará hoy en Oviedo
Nadie sabía del paradero de José María Úrculo desde la tarde del jueves, pero no era una circunstancia inusual, ya que acudía a menudo a pasar temporadas solo a su casa de Celoriu, en el concejo de Llanes. El peor de los presagios se confirmó en la mañana de ayer: el hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo había fallecido. Su cuerpo fue hallado en uno de los baños de la vivienda, en la finca conocida como La Regalada, situada en la calle principal de la localidad.
La Guardia Civil acudió de inmediato y comenzaron las pesquisas, en la que participan efectivos de la Policía Judicial y del departamento de Criminalística. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, ni que haya sido una indisposición (quizá un infarto), ni la intervención de terceras personas. Pero cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que el óbito se haya debido a causas naturales. La autopsia, que se realizará este sábado en el Instituto de Medicina Legal, en Oviedo, podría despejar todas las dudas.
José María Úrculo, de 83 años, vivía a caballo entre Oviedo y Celoriu. Era muy conocido y querido tanto en la capital asturiana como en la localidad llanisca. Los agentes encargados del caso han interrogado tanto a los familiares –los hijos se desplazaron hasta la casa nada más recibir la trágica noticia–, como a algunos vecinos, intentando averiguar aspectos como si hablan visto "algo raro" o si observaron algún detalle que pudiera denotar problemas de salud.
El fallecido había estado aquejado varias dolencias, algunas bastante graves, pero las había superado. No obstante, dos vecinos lo vieron en la tarde del jueves sentado en su furgoneta "como recostado". Lo comentaron entonces y admiten que les pareció "extraño", pero no le dieron más importancia: "Pensamos que estaría cansado y al rato vimos que ya no estaba".
Quienes conocían a José María Úrculo aseguran que era "buena persona", "alegre" y "muy optimista". Uno de sus amigos, asiduo también de Celoriu, señalaba que dos calificativos que le cuadraban a la perfección son: "hiperactivo" e "intenso". De hecho, seguía ayudando en la empresa familiar, con sede en Llanera. Tenía "mucho apego a Celoriu", pues su familia veraneaba en la localidad "desde siempre", ya desde los tiempos de su padre.
Los agentes de la Benemérita recabaron pruebas e inspeccionaron la casa, la finca y el vehículo de José María Úrculo durante seis horas. El levantamiento del cadáver se registró a las seis de la tarde. Entre las pruebas que los agentes se llevaron de la finca figuran una pintura y varios objetos y documentos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
- Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
- Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche