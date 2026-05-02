Víctor Álvarez y Fátima Sanmartín, vencedores del VIII Trail del Cuera, en Porrúa (Llanes)

Víctor Álvarez Martínez (Los Engarmaos) resultó triunfador de la octava edición del Trail del Cuera, disputado en la mañana de hoy, sábado, carrera que discurría por la sierra de Cuera, con salida el pueblo de Porrúa a unos 30 metros sobre el nivel del mar y con ascensión al Picu Turbina (1.315 metros altitud), con la meta, de nuevo, en Porrúa. Invirtió en los 26 kilómetros del itinerario un tiempo de 3 horas 23 minutos y 49 segundos.

La segunda posición de la susodicha distancia 'Larga' fue para el gallego Marcos Naya Badayo (Adictos al Trailrunning) quien empleó en el recorrido 3 horas 28 minutos y 32 segundos. Completaría el podio absoluto masculino David Guedelha García (Club Oriente Atletismo), con 3 horas 34 minutos y 11 segundos.

En mujeres se impuso la gallega Fátima Sanmartín González (Independiente), con 4 horas 26 minutos y 37 segundos, por delante de la cántabra María Rivas Garmendía (CD Ozono) quien necesitó 4 horas y 47 minutos. Tercera clasificada en categoría femenina sería Sara Herrero Blanco (Club Oriente Atletismo), esta con 4 horas 47 minutos y 47 segundos.

Triunfo cangués en la corta

En la distancia corta del Trail de Cuera, de 14 kilómetros de itinerario, principalmente por el Valle de Sal de La Ja, también con salida y meta en Porrúa, ganó el cangués Juan Luís González Sánchez (Club Oriente Atletismo), que paró el cronómetro en 1 hora 31 minutos y 45 segundos; el cántabro Raúl Canales (CDE Senda 1414) se hizo con la segunda plaza, con 1 hora 32 minutos y 44 segundos. Tercero, además de primero en su respectiva categoría júnior, quedó Fidel Lobeto Llano (Los Engarmaos), con 1 hora 34 minutos y 04 segundos.

En chicas, la ganadora fue la navarra Ilargi Pérez Oronoz (Zuren Camper Trail Taldea), con 2 horas 07 minutos y 21 segundos. La segunda posición se la apuntó la gallega Alba Rey Penelas (AD Jarnachas), vencedora también en veterana A, con 2 horas 15 minutos y 18 segundos. El tercer puesto sería para Marina Llano Rumayor (Los Engarmaos), con 2 horas 16 minutos y 28 segundos.

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Asimismo, se celebró, la denominada ‘Carrera de los Críos’ que constaba de tres pruebas: una para niños y niñas de 3 a 7 años, de 150 metros de trazado; otra para los de 8 a 12 años de edad. Cada categoría con distinta distancia.