Cangas de Onís gana vecinos: más niños, más actividad, más arraigo

Cangas de Onís no solo se consolida como una de las grandes puertas de entrada al oriente asturiano, sino también como un concejo que gana atractivo para fijar población y criar a los hijos. Los datos apuntan en esa dirección: la renta bruta media ha pasado de 19.604 euros en 2020 a 24.150 en 2023 y la población ha subido de 6.209 habitantes en 2020 a 6.344 en 2025, una evolución poco habitual en el contexto rural asturiano.

Ese tirón residencial tiene traducción en la vida cotidiana. Tranquilidad, conciliación y bienestar para los más pequeños son las razones que más repiten quienes han elegido Cangas para vivir o quedarse. A ello se suma un dato demográfico revelador: el concejo presenta una ratio de 2,45 mayores de 64 años por cada menor de 14, frente al 2,88 de la media asturiana, lo que lo sitúa entre los municipios con mejor equilibrio generacional del Principado y el mejor del Oriente.

Calidad de vida

María García llegó desde Gijón junto a su marido y su hija después de la pandemia. Educadora social de formación, hoy trabaja en hostelería y desarrolla además un proyecto de turismo rural. "Esto es el paraíso para cualquier crío, por la libertad que tienen", resume. También pone en valor "la educación pública" y admite que, aunque en el concejo "solo hay trabajo en hostelería", el cambio les compensa "a nivel familiar".

La misma idea comparte Juan González, que se desplaza cada día a Gijón por motivos laborales pero mantiene su vida familiar en Cangas. "Aquí tiene más calidad de vida", dice en alusión a su hija Noa. También destaca la continuidad de la programación local: "Hay actividades continuamente, sobre todo para los críos".

Ese argumento encuentra respaldo en la oferta municipal, en la que destacan las propuestas deportivas. El Ayuntamiento mantiene escuelas y cursos deportivos con disciplinas como fútbol, voleibol, escalada, tenis, piragüismo, patinaje, kárate o baloncesto, además de actividades para distintas edades en instalaciones municipales. El propio presupuesto local de 2025, que asciende a 8.973.027 euros, reserva 3.884.900 euros a personal y sostiene una plantilla de más de 110 trabajadores en áreas como administración, policía, turismo, obras, deporte, cultura, escuela infantil y escuela de música.

Servicios y cercanía

Vera Leal, asentada en Cangas desde hace años tras residir antes en Barcelona, resume en una frase una de las ventajas más repetidas entre los vecinos: "Aquí tienes todos los servicios y puedes ir andando a cualquier lado". Esa cercanía de los equipamientos, unida al tamaño manejable de la localidad, aparece como uno de los factores que ayudan a conciliar y a simplificar la vida diaria.

La capacidad del concejo para sostener servicios también se apoya en una estructura económica activa. Según los datos municipales difundidos este año, Cangas registra 1,3 cotizantes por cada pensionista, una proporción que el Ayuntamiento presenta como una de las mejores del entorno. A ello se añade una inversión de algo más de 1,8 millones de euros vinculada al Plan de Sostenibilidad Turística, cofinanciado por Ministerio, Principado y Ayuntamiento para actuaciones de mejora urbana, accesibilidad, movilidad y equipamientos.

Actividad todo el año

Marián Fernández, natural de Cangas de Onís, ha visto cambiar la localidad en sus 26 años de trabajo de cara al público. "Antes aquí trabajábamos Semana Santa y verano, ahora todo el año hay gente", explica. A su juicio, la apertura comercial en domingos y festivos, el ambiente hostelero y la condición de puerta de entrada a Covadonga han ayudado a alargar la temporada y a generar empleo: "Esta afluencia continua, genera puestos de trabajo estables".

También aquí los indicadores acompañan al relato. En 2025 el concejo superó las 280.000 pernoctaciones y dispone de 6.275 plazas de alojamiento y 121 empresas de restauración, cifras que dibujan un sector turístico de gran peso para un municipio de poco más de 6.000 habitantes. El mercado dominical y la imagen de Cangas como localidad "abierta en domingo" refuerzan además una actividad comercial y hostelera que trasciende los picos vacacionales y atrae visitantes de otras zonas durante buena parte del año.

El reto pendiente

Ese modelo, sin embargo, también enseña sus límites. Los vecinos coinciden en señalar la dificultad para encontrar vivienda estable en el concejo, una carencia que asoma como el principal reto de futuro si Cangas quiere seguir fijando población. "Hay mucha vivienda vacacional, pero mucha gente que trabaja aquí no encuentra piso para vivir de continuo”, resume Carla Contín.

La advertencia no invalida la tendencia de fondo, pero sí introduce un matiz relevante. Cangas de Onís combina hoy renta al alza, crecimiento demográfico, mejor equilibrio generacional que la media asturiana, una red de servicios sostenida por un presupuesto cercano a los nueve millones y una economía que ya no depende solo de la temporada alta. El próximo paso, a la vista de lo que cuentan sus propios vecinos, pasa por convertir ese dinamismo en acceso real a vivienda para quienes quieren desarrollar allí su proyecto de vida.