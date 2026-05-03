Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Los taxistas que operan en la zona denuncian el "calamitoso" estado del ramal que une el área de Buferrera con La Tiese, en los Lagos de Covadonga

Se trata del tramo final de la CO-4, ce Covadonga a los Lagos

Estado del vial.

Estado del vial. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El pavimento de la angosta carretera que lleva hasta el aparcamiento de Vega La Tiese, desde la bifurcación hacia el área de servicio de Buferrera, en los Lagos de Covadonga, dentro de la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, presenta un estado lamentable, con socavones cada dos por tres.

Profesionales del gremio del taxi que trabajan en esa zona llevan más de una década reivindicando el arreglo en condiciones de ese tramo final de la CO-4 (Covadonga-Lagos), pero, salvo algún que otro rebacheo puntual de Pascuas a Ramos, la triste realidad es que la imagen de ese transitado ramal es deplorable.

Noticias relacionadas

Además, para colmo, este año tampoco habrá final de etapa de la Vuelta Ciclista a España en ese bucólico paraje por lo que la reparación podría harse esperar. Los usuarios reclaman una nueva capa de rodadura de aglomerado asfáltico en ese trazado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
  2. Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
  3. Multado con 200 euros este puente de mayo por llevar la baliza v-16 pero no tener en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
  5. Las últimas horas de José María Úrculo en su casa de Celoriu y las primeras investigaciones de la Guardia Civil sobre su muerte: 'Pensamos que estaría cansado y al rato vimos que ya no estaba
  6. Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
  7. La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
  8. Lidia Solís, camionera asturiana de 32 años: 'Gasto 7.000 euros al mes en gasolina, salgo de casa un lunes y no vuelvo hasta el sábado

Los taxistas que operan en la zona denuncian el "calamitoso" estado del ramal que une el área de Buferrera con La Tiese, en los Lagos de Covadonga

Los taxistas que operan en la zona denuncian el "calamitoso" estado del ramal que une el área de Buferrera con La Tiese, en los Lagos de Covadonga

La historia de amor de Juan del Val y Nuria Roca: 25 años de matrimonio y una relación que sigue creciendo

La historia de amor de Juan del Val y Nuria Roca: 25 años de matrimonio y una relación que sigue creciendo

Platón, filósofo, sobre el amor: "La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre que siente mucho, habla poco"

Platón, filósofo, sobre el amor: "La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre que siente mucho, habla poco"

Dile adiós a la hinchazón: los mejores alimentos para una vida más saludable

Dile adiós a la hinchazón: los mejores alimentos para una vida más saludable

Perú se asoma de nuevo a la polarización con el empate técnico entre Fujimori y Sánchez, el candidato de izquierdas

Perú se asoma de nuevo a la polarización con el empate técnico entre Fujimori y Sánchez, el candidato de izquierdas

DIRECTO | Feijóo interviene en un mitin en Jerez de la Frontera

DIRECTO | Feijóo interviene en un mitin en Jerez de la Frontera

En imágenes: intenso operativo de búsqueda en la costa de El Franco para dar con un pescador francés

En imágenes: intenso operativo de búsqueda en la costa de El Franco para dar con un pescador francés

Lydia Lozano sobre la recaída de Charly: "Si yo soy la que estoy en su lugar, me tomo un par de pastillitas y ya está, eutanasia"

Tracking Pixel Contents