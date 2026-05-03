Los taxistas que operan en la zona denuncian el "calamitoso" estado del ramal que une el área de Buferrera con La Tiese, en los Lagos de Covadonga

El pavimento de la angosta carretera que lleva hasta el aparcamiento de Vega La Tiese, desde la bifurcación hacia el área de servicio de Buferrera, en los Lagos de Covadonga, dentro de la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, presenta un estado lamentable, con socavones cada dos por tres.

Profesionales del gremio del taxi que trabajan en esa zona llevan más de una década reivindicando el arreglo en condiciones de ese tramo final de la CO-4 (Covadonga-Lagos), pero, salvo algún que otro rebacheo puntual de Pascuas a Ramos, la triste realidad es que la imagen de ese transitado ramal es deplorable.

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Además, para colmo, este año tampoco habrá final de etapa de la Vuelta Ciclista a España en ese bucólico paraje por lo que la reparación podría harse esperar. Los usuarios reclaman una nueva capa de rodadura de aglomerado asfáltico en ese trazado.