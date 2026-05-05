La Comarca del Oriente de Asturias contará con un plan clave para captar fondos europeos y regionales

La Comarca del Oriente de Asturias contará con un Plan Integrado de Sostenibilidad concebido como una herramienta clave para que los ayuntamientos puedan acceder en mejores condiciones a fondos europeos y regionales. La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, presentaron este martes en Onís una iniciativa financiada por el Principado con 30.000 euros y ejecutada por la Asociación para el Desarrollo Rural e Integral del Oriente de Asturias (ADRIOA) para los 13 concejos del territorio.

González Prieto defendió que el objetivo pasa por convertir la Agenda 2030 en una herramienta práctica para la administración local y no en un simple marco teórico. "Para nosotros era fundamental 'aterrizar' la Agenda 2030, pasando del plano teórico a la realidad útil para los municipios", afirmó. La viceconsejera añadió que el proceso se apoya en la estructura de participación ya existente en torno a los fondos LEADER, con presencia de ayuntamientos, agentes sociales, sindicatos y tejido empresarial.

Acceso a financiación

El mensaje central de la comparecencia fue la utilidad del plan como requisito para concurrir a futuras convocatorias. El gerente de ADRIOA, Germán Romano Sobrino, subrayó que "a partir del próximo año será un requisito indispensable para optar a subvenciones relacionadas con el desarrollo sostenible y los fondos europeos". En la misma línea, Juan Ponte definió el documento como "la 'llave' o el pasaporte ineludible para acceder a fondos regionales y europeos".

Ponte sostuvo además que disponer de esta herramienta permitirá al territorio presentarse con más solidez a nuevas líneas de ayuda y dejar atrás la improvisación. "No se trata de improvisar, sino de tener una estrategia para que cada euro invertido en la comarca tenga un impacto real, duradero y beneficioso para los vecinos", señaló. El director general añadió que, al inicio de esta línea de trabajo, solo 5 de los 78 ayuntamientos asturianos podían acceder a fondos europeos de desarrollo regional y que, con los planes impulsados en distintos territorios, se han incorporado ya 25 municipios más.

Sello propio del Oriente

La viceconsejera puso el acento en que cada comarca está planteando propuestas diferentes en función de su realidad. "Es muy interesante ver cómo cada territorio hace propuestas distintas. Mientras otros se enfocan en los ODS de paz, aquí el planteamiento se centra en la protección del paisaje, la educación medioambiental y el diseño artístico de los ODS", señaló.

Ese planteamiento se traduce en varias actuaciones ya avanzadas por ADRIOA, entre ellas la elaboración de láminas artísticas sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con referencias a la cultura asturiana, un vídeo de recuperación de la memoria oral y una jornada de limpieza de playas y plantación de robles en Llanes. Romano explicó que algunas de esas acciones ya están adjudicadas y en marcha, con la previsión de mostrar avances en septiembre y cerrar el conjunto del trabajo a finales de octubre.

Ayuda a los concejos pequeños

González Prieto incidió también en una de las ideas de mayor calado de la presentación: la desigualdad de partida entre los grandes municipios y los pequeños a la hora de captar fondos. Muchos ayuntamientos rurales carecen de personal suficiente para afrontar la carga técnica y burocrática que exigen este tipo de convocatorias, por lo que el nuevo plan les evitará tener que asumir contrataciones externas costosas.

En ese sentido, defendió que la iniciativa busca corregir una desventaja histórica en el reparto de oportunidades. "Conocemos las dificultades de los ayuntamientos pequeños, que carecen de recursos humanos para gestionar estas complejidades. Históricamente, los municipios grandes como Oviedo o Avilés han captado grandes montantes; con esto queremos que los territorios rurales sean escuchados en Europa", afirmó.

Calendario y siguientes pasos

El cronograma manejado por ADRIOA fija finales de mayo para tener listas las láminas artísticas de los ODS, el 16 de mayo para la jornada medioambiental en Llanes y septiembre para una presentación pública de avances. La fecha límite del proyecto se sitúa a finales de octubre, cuando deberá estar concluido el plan y ejecutadas las actividades previstas.

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Romano remarcó que el documento se concibe como una hoja de ruta útil para toda la comarca y especialmente para los concejos con menos medios técnicos. "Queremos que el Plan Integrado de Sostenibilidad sea un documento vivo y activo", afirmó.