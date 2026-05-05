Llanes celebrará su XXXI Gala del Turismo el próximo martes 12 de mayo

El próximo martes 12 de mayo, Llanes vivirá su fiesta del Turismo con la celebración de la Gala del Turismo 2026, en la que se entregarán los XXXI Premios de Turismo “Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes” que otorga el Patronato de Turismo y Comercio.

La gala y la entrega de galardones se desarrollará en el Salón de Actos del I.E.S. de Llanes a partir de las 19:00 h, y tras la entrega de premios el acto concluirá con un pequeño lunch preparado por los alumnos de la Escuela de Hostelería de Llanes.

Las personas interesadas en asistir a esta Gala de los XXXI Premios de Turismo “Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes” deberán reservar y recoger previamente su entrada en la Oficina Municipal de Turismo, con el sábado 9 de mayo como fecha tope.

Tras las oportunas deliberaciones del jurado, y tras someter a votación las candidaturas, el pasado 23 de marzo se otorgaron los siguientes Premios de Turismo:

Xuacu Amieva: Por su destacada trayectoria como maestro gaitero de prestigio internacional, su labor en la investigación, recuperación y difusión de la música tradicional asturiana, así como por su contribución a la proyección cultural de Llanes y Asturias dentro y fuera de nuestras fronteras, y a la promoción del concejo.

Silverio Sánchez Suárez: Por sus más de treinta años de trayectoria en el sector servicios y el asociacionismo en Llanes, destacando por su labor al frente de establecimientos emblemáticos como el Chiringuito de Andrín y Los Piratas del Sablón. Además, ha impulsado iniciativas como la recuperación de las Ollas Ferroviarias, ha participado en acciones solidarias vinculadas a la gastronomía, ha promovido el Rocío en Llanes y ha sido responsable del diseño de la iluminación navideña de Andrín, contribuyendo de manera decisiva a la promoción turística y cultural del concejo.

Familia Guitián (Hotel Spa La Hacienda de Don Juan): La familia Guitián Muñiz, representa una trayectoria empresarial que arranca con la emigración indiana de Juan Noriega Sordo a México a comienzos del siglo XX. Tras su regreso, la familia fue construyendo un legado que combinó la tradición de la Mueblería Guitián con la transformación de una finca familiar en un proyecto turístico de excelencia. En 2002, las nuevas generaciones materializaron este patrimonio con la apertura del hotel, consolidando una apuesta por la hospitalidad, el desarrollo local y la puesta en valor del fenómeno indiano, generando a un tiempo empleo, dinamización económica y arraigo en el concejo.

María Dolores Díaz Gutiérrez, Loles (premio con carácter póstumo): Docente del IES de Llanes durante más de dieciséis años en la familia profesional de Hostelería y Turismo, participó en proyectos de intercambio con el Gobierno Vasco y en el programa Erasmus+. Su vinculación con el sector turístico del concejo venía de familia, ya que desde los años 30 y hasta finales de los noventa sus padres regentaron el bar Venecia, un establecimiento emblemático en la calle Pidal. Con este premio se rinde homenaje a su dedicación personal y profesional al ámbito turístico del municipio.

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Carlos Rodríguez Gonzalo (premio con carácter póstumo): Artista plástico de técnica hiperrealista nacido en Llanes, cuya obra estuvo profundamente vinculada a su tierra natal. Tras formarse en San Sebastián y en la Universidad de Oviedo, abrió su propia galería-estudio en la Avenida de San Pedro, donde destacó por su labor docente al acercar el arte a los vecinos sin formación previa. Su legado más visible es su participación como colaborador principal en la primera fase de Los Cubos de la Memoria. Aquejado de una grave enfermedad, falleció en 2003, no sin antes realizar el cartel de las Fiestas de San Roque.