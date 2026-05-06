Cangas de Onís refuerza su proyección exterior en un foro europeo sobre sidra y manzana
La delegación asturiana compartió experiencias sobre patrimonio, agricultura sostenible e innovación rural en el primer encuentro europeo de CIDEREU
María Terente Nicieza
Cangas de Onís participó el pasado fin de semana en Faenza, en la región italiana de Emilia-Romaña, en el primer encuentro del proyecto europeo CIDEREU, Ciudades Europeas de la Sidra y la Manzana, una cita que reunió a territorios vinculados a la sidra, la manzana, el paisaje y la identidad local.
En la reunión tomaron parte, a través de las Concejalías de Cultura y Turismo, representantes del Ayuntamiento cangués junto a delegaciones de otros municipios asturianos, como Gijón y Nava, además de Valleseco, en Gran Canaria, y participantes llegados de países como Italia, República Checa y Eslovenia.
Intercambio de experiencias
Las jornadas sirvieron para intercambiar proyectos, experiencias y líneas de actuación entre municipios europeos ligados a la cultura sidrera y al cultivo de la manzana, con especial atención a la relación entre patrimonio, territorio y desarrollo local.
A la cita asistieron las concejalas Blanca Bueno y Salomé García, que participaron en un programa centrado en conocer de cerca la realidad del municipio anfitrión y en abordar cuestiones relacionadas con la agricultura sostenible y la innovación rural.
Actividad en Faenza
Los asistentes pudieron conocer en primera persona algunas de las actividades tradicionales de la zona, como la Sagra della Campagna, en Pieve Cesato, y la Feria de la Cooperazione, concebida como un espacio de integración en la vida social, cultural y productiva del territorio.
El programa incluyó también la visita a la cooperativa Granfrutta Zani, reconocida explotación agrícola y frutícola, así como a otros enclaves vinculados al desarrollo agrario de Faenza.
Tras dos jornadas de trabajo, el encuentro concluyó el domingo con la presentación de las conclusiones y las próximas actividades de CIDEREU, entre ellas un concurso internacional de fotografía centrado en la sidra, la manzana y los territorios vinculados a ambas.
Valoración municipal
Blanca Bueno, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cangas de Onís, destacó que la participación en el encuentro fue una "oportunidad de poner en común la riqueza cultural que compartimos los territorios europeos que estamos ligados a la sidra y a la manzana".
La edil subrayó además "la importancia de compartir experiencias y conocimientos con otros territorios europeos unidos por la cultura de la sidra y la manzana; tanto a nivel institucional como humano o social", y añadió que "estos encuentros nos refuerzan en el compromiso con la protección y difusión de nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Es fundamental impulsar proyectos que conecten la tradición con la modernidad, y que garanticen que nuestro legado cultural continúe vivo, evolucionando con el tiempo y que se comparta con otros territorios europeos con los que compartimos la esencia raíces y costumbres".
Salomé García, concejala de Turismo, señaló por su parte que "este tipo de iniciativas son fundamentales para seguir posicionando Cangas de Onís en el mapa europeo del turismo vinculado a la cultura, la tradición y el territorio. Formar parte de proyectos como CIDEREU contribuyen a poner en valor nuestro patrimonio y fortalecer las alianzas internacionales al tiempo que avanzamos hacia un modelo de turismo sostenible conectado con Europa".
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
- Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental
- Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal