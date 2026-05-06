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Cangas de Onís refuerza su proyección exterior en un foro europeo sobre sidra y manzana

La delegación asturiana compartió experiencias sobre patrimonio, agricultura sostenible e innovación rural en el primer encuentro europeo de CIDEREU

Las concejales del Ayuntamiento de Cangas de Onís, Salomé García (segunda por la izquierda) y Blanca Bueno (cuarta por la izquierda) junto a representantes del Ayuntamiento de Valleseco (Gran Canaria), Nava, Gijón, Saint Marcel (Aosta, Italia), Chelčicko-Lhenicky (Bohemia, República Checa) y de Celje (Slovenia).

Las concejales del Ayuntamiento de Cangas de Onís, Salomé García (segunda por la izquierda) y Blanca Bueno (cuarta por la izquierda) junto a representantes del Ayuntamiento de Valleseco (Gran Canaria), Nava, Gijón, Saint Marcel (Aosta, Italia), Chelčicko-Lhenicky (Bohemia, República Checa) y de Celje (Slovenia). / Cedida a LNE

María Terente Nicieza

Cangas de Onís

Cangas de Onís participó el pasado fin de semana en Faenza, en la región italiana de Emilia-Romaña, en el primer encuentro del proyecto europeo CIDEREU, Ciudades Europeas de la Sidra y la Manzana, una cita que reunió a territorios vinculados a la sidra, la manzana, el paisaje y la identidad local.

En la reunión tomaron parte, a través de las Concejalías de Cultura y Turismo, representantes del Ayuntamiento cangués junto a delegaciones de otros municipios asturianos, como Gijón y Nava, además de Valleseco, en Gran Canaria, y participantes llegados de países como Italia, República Checa y Eslovenia.

Intercambio de experiencias

Las jornadas sirvieron para intercambiar proyectos, experiencias y líneas de actuación entre municipios europeos ligados a la cultura sidrera y al cultivo de la manzana, con especial atención a la relación entre patrimonio, territorio y desarrollo local.

A la cita asistieron las concejalas Blanca Bueno y Salomé García, que participaron en un programa centrado en conocer de cerca la realidad del municipio anfitrión y en abordar cuestiones relacionadas con la agricultura sostenible y la innovación rural.

Actividad en Faenza

Los asistentes pudieron conocer en primera persona algunas de las actividades tradicionales de la zona, como la Sagra della Campagna, en Pieve Cesato, y la Feria de la Cooperazione, concebida como un espacio de integración en la vida social, cultural y productiva del territorio.

El programa incluyó también la visita a la cooperativa Granfrutta Zani, reconocida explotación agrícola y frutícola, así como a otros enclaves vinculados al desarrollo agrario de Faenza.

Tras dos jornadas de trabajo, el encuentro concluyó el domingo con la presentación de las conclusiones y las próximas actividades de CIDEREU, entre ellas un concurso internacional de fotografía centrado en la sidra, la manzana y los territorios vinculados a ambas.

Valoración municipal

Blanca Bueno, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cangas de Onís, destacó que la participación en el encuentro fue una "oportunidad de poner en común la riqueza cultural que compartimos los territorios europeos que estamos ligados a la sidra y a la manzana".

La edil subrayó además "la importancia de compartir experiencias y conocimientos con otros territorios europeos unidos por la cultura de la sidra y la manzana; tanto a nivel institucional como humano o social", y añadió que "estos encuentros nos refuerzan en el compromiso con la protección y difusión de nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Es fundamental impulsar proyectos que conecten la tradición con la modernidad, y que garanticen que nuestro legado cultural continúe vivo, evolucionando con el tiempo y que se comparta con otros territorios europeos con los que compartimos la esencia raíces y costumbres".

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Salomé García, concejala de Turismo, señaló por su parte que "este tipo de iniciativas son fundamentales para seguir posicionando Cangas de Onís en el mapa europeo del turismo vinculado a la cultura, la tradición y el territorio. Formar parte de proyectos como CIDEREU contribuyen a poner en valor nuestro patrimonio y fortalecer las alianzas internacionales al tiempo que avanzamos hacia un modelo de turismo sostenible conectado con Europa".

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