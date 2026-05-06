Dejadez en el Real Sitio de Covadonga: arcenes tomados, bordillos sin limpiar y aceras con falta de losetas

La dejadez de los arcenes de la carretera, en cuanto a desbroces y limpieza, que une Sotu Cangues con la explanada alta de Covadonga, así como los bordillos del susodicho vial e incluso algunas artesanales barandillas de hierro -deterioradas con el paso del tiempo, localizadas en la zona de los puestos de venta de recuerdos-, causan sonrojo por su estado en este pasado "puente" festivo del Primero de Mayo.

Zona en mal estado en Covadonga. / J. M. Carbajal

Una imagen, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, nada favorable para un lugar tan histórico y simbólico como es el santuario mariano de Covadonga, pues, incluso faltan losetas de piedra caliza en la acera que se ubica en las inmediaciones de la glorieta de El Peregrino. Algo que no es nuevo por esos lares, quizás el principal centro de peregrinación de toda la Cornisa Cantábrica.