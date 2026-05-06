Llanes licita la segunda fase de la rehabilitación integral de la Plaza del Ganáu de Posada: "Con esta obra se rehabilita un espacio emblemático"

El Ayuntamiento de Llanes acaba de sacar a licitación los trabajos para la adecuación interior y exterior de la Plaza del Ganáu de Posada, que constituye la segunda fase de las obras encaminadas a transformar este espacio público en un recinto versátil y polivalente que cumpla con todas las garantías de calidad, seguridad y accesibilidad.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 98.700 euros y un plazo de ejecución previsto de 150 días (5 meses), prolongándose el periodo para la presentación de ofertas hasta el próximo 25 de mayo. "Con esta actuación, el Ayuntamiento de Llanes no solo rehabilitará un espacio emblemático de Posada como es la Plaza del Ganáu, sino que lo dotará de unas instalaciones modernas, seguras y eficientes, que podrá ser disfrutado por vecinos y visitantes durante muchos años", señala el alcalde de Llanes, Enrique Riestra.

La Plaza del Ganáu de Posada ya fue objeto de una primera intervención el pasado año, con una inversión de 89.000 euros, en la que se renovó la cubierta del inmueble. Y tras la conclusión de esta segunda fase está prevista la pavimentación de todo el entorno de la Plaza del Ganáu y del centro de salud de Posada, obras ya adjudicadas por un importe de más de 92.000 euros. Con estas actuaciones el Ayuntamiento de Llanes da respuesta a la petición de los vecinos de la parroquia y de la propia Junta Vecinal de Posada.

El proyecto contempla una intervención completa centrada en la rehabilitación integral del recinto, dotándolo de instalaciones modernas y eficientes. La actuación no se limitará a una mera mejora estética, sino que abordará mejoras profundas en todos los elementos constructivos e instalaciones.

Trabajos

Se llevarán a cabo una serie de actuaciones previas como la demolición selectiva de elementos deteriorados o inadecuados, priorizando la correcta gestión de residuos y prestando especial atención a la posible presencia de materiales peligrosos como el amianto.

En cuanto a la estructura y envolvente, se trabajará en la fachada, que se construirá incorporando aislamiento térmico y acústico en cámara de aire para garantizar la eficiencia energética y el confort. Se instalarán nuevas carpinterías de ventanas y puertas, y acristalamientos adecuados a las exigencias climáticas y acústicas de la zona.

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Para las particiones interiores se utilizarán sistemas modernos de placas de yeso laminado con estructura de acero galvanizado para crear tabiques y trasdosados, mejorando el aislamiento y facilitando el paso de instalaciones.