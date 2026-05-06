Llanes y Ribadesella estrenan conexión con Cabueñes y tres frecuencias de la costa oriental incorporan parada en el hospital

El oriente de Asturias cuenta desde esta semana con una mejora en la conexión por autobús con el Hospital de Cabueñes, en Gijón, gracias a la puesta en marcha de una nueva línea exprés y a la incorporación de una parada en el centro sanitario en tres de las ocho expediciones diarias de la ruta Ribadesella-Caravia-Colunga-Villaviciosa-Gijón.

En servicio desde mayo

La nueva conexión comenzó a funcionar el 4 de mayo de 2026 y está pensada para facilitar los desplazamientos al hospital desde varios concejos del oriente asturiano. En el caso de Llanes, el servicio exprés opera de lunes a viernes con dos salidas de ida, a las 07:00 y a las 13:00 horas, y dos de vuelta desde Cabueñes y Gijón, a las 10:00 y a las 14:45 horas. El recorrido enlaza Llanes con Po, Celoriu, Valmori, Quintana, Posada, Naves, Villahormes, Cardosu, Nueva y Ribadesella antes de llegar a Cabueñes y continuar hacia el campus de Viesques y la estación de autobuses de Gijón.

Tres paradas en Cabueñes

A esta mejora se suma la modificación de la línea Ribadesella-Caravia-Colunga-Villaviciosa-Gijón, que desde esa misma fecha incorpora parada en el Hospital de Cabueñes en tres frecuencias por sentido. Según el cartel horario, en dirección a Gijón las expediciones con entrada en el hospital salen de Ribadesella a las 06:10, 07:55 y 14:15 horas, con paso por Cabueñes a las 07:25, 09:10 y 15:27, respectivamente. En sentido contrario, los servicios parten de Gijón a las 07:55, 14:30 y 20:15 horas, paran en Cabueñes a las 08:02, 14:37 y 20:22 y continúan hasta Ribadesella.

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Alcance comarcal

La mejora no solo beneficia a Llanes y Ribadesella, sino también a viajeros de Caravia, Colunga y Villaviciosa, ya que la línea presta servicio a núcleos intermedios de esos concejos y amplía las opciones de acceso a un hospital de referencia para buena parte del oriente asturiano. En la práctica, el refuerzo permite disponer de conexiones directas o con paso por Cabueñes para consultas médicas, acompañamiento a pacientes y otros desplazamientos sanitarios sin necesidad de realizar transbordos en Gijón.