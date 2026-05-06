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El neurólogo Sergio Calleja alerta en Radio Arbolín del aumento del ictus juvenil: "Es una mezcla de biología y biografía"

El especialista piloñés habló de sanidad pública, prevención del ictus y vocación médica ante los alumnos del IES Rey Pelayo

Un momento de la entrevista a Sergio Calleja

Un momento de la entrevista a Sergio Calleja / Cedida a LNE

María Terente Nicieza

Cangas de Onís

Los alumnos del IES Rey Pelayo de Cangas de Onís entrevistaron este miércoles en Radio Arbolín al neurólogo piloñés Sergio Calleja Puerta, jefe de sección de patología cerebrovascular del HUCA, que reivindicó una medicina “más humana” y llamó a defender la sanidad pública como un compromiso colectivo de cuidados.

Sanidad pública

Calleja, autor de “Toda persona”, sostuvo que la enfermedad es “una mezcla de biología y biografía” y advirtió de que el sistema público atraviesa una situación de precariedad que resta tiempo de atención al paciente. “La sanidad pública es de los ciudadanos: o la defendemos con presión colectiva o la perdemos ante los intereses económicos”, afirmó.

Sergio Calleja Puerta.

Sergio Calleja Puerta. / LNE

Ictus y desigualdad

El especialista alertó también del peso de los factores sociales en la salud. Citó un estudio según el cual la población de barrios humildes sufre ictus diez años antes que la de las zonas más favorecidas. Además, avisó del aumento de casos en menores de 60 años, que relacionó con el sedentarismo, la comida industrial, la contaminación y las drogas recreativas.

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Prevención y vocación

Calleja recordó los tres síntomas para activar el Código Ictus a través del 112: desviación de la boca, dificultad brusca para hablar y parálisis de medio cuerpo. Como claves para cuidar la salud cerebral, recomendó dieta mediterránea, ejercicio y sociabilidad. A los estudiantes les pidió vocación y empatía: “No estudiéis medicina por prestigio social”.

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