El PSOE de Llanes juzga "ineficiente" el reciclaje en el municipio a pesar del incremento de las tasas y urge un cambio de modelo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes presentará en el pleno ordinario del mes de mayo, una moción para reclamar una mejora urgente de las políticas de reciclaje en el concejo, ante lo que consideran un sistema "ineficiente" que está repercutiendo directamente en el bolsillo de la ciudadanía.

El PSOE denuncia que, en los últimos años, el vecindario está soportando "una continua subida de la tasa de recogida de residuos, sin que dicha subida haya venido acompañada de una mejora en la calidad del servicio". A su juicio, el equipo de gobierno está trasladando el incremento de costes "de forma directa a la ciudadanía, sin una planificación clara ni políticas efectivas".

Pocos puntos de recogida selectiva

Los socialistas alertan, además, de una clara deficiencia en materia de reciclaje, que se refleja en la escasez de puntos de recogida selectiva y en el estado de conservación de los contenedores. "Estas carencias dificultan la correcta separación de residuos, desincentivan el reciclaje y aumentan el volumen de residuos mezclados, lo que incrementa directamente el coste del servicio", sostienen.

A esta situación se suma, según el PSOE, la falta de campañas informativas y de concienciación, lo que impide mejorar unos datos de reciclaje que están muy por debajo de lo exigido por la Unión Europea. "El modelo actual genera un círculo vicioso: a menor reciclaje, mayor coste, y a mayor coste, mayor presión fiscal sobre los vecinos", advierte el único grupo municipal de la oposición en Llanes.

Medidas fiscales

Ante este escenario, la moción del PSOE plantea una serie de medidas concretas, entre ellas la realización de una auditoría completa del servicio, la puesta en marcha de un Plan Municipal de Reciclaje que mejore y amplíe los puntos de recogida selectiva, la renovación de contenedores y el desarrollo de campañas informativas continuas.

Noticias relacionadas

Asimismo, propone estudiar la implantación de medidas fiscales que incentiven el reciclaje, con el objetivo de avanzar hacia un servicio eficiente, sostenible y económicamente justo. "Es responsabilidad del Ayuntamiento garantizar un sistema que funcione. Hay margen para reducir costes y mejorar el servicio, pero hace falta voluntad política", concluyen los socialistas.