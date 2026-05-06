Reclaman el acceso libre y gratuito a los Lagos de Covadonga para los vecinos de Cangas de Onís

La Asociación "Juntos por Cangas" mantuvo este martes una reunión con el director del parque nacional de los Picos de Europa, Rodrigo Suárez Robledano, al que trasladó varias propuestas en torno a la gestión de los Lagos de Covadonga. Sobresale su propuesta para que los vecinos de Cangas de Onís puedan acceder de forma libre y gratuita a este entorno.

El colectivo, que se reunió con el director en el Centro de Recepción y Visitantes "Casa Dago", localizado en la vieja capital del Reino de Asturias, destaca el "carácter productivo y el tono constructivo" del encuentro.

Sobre su plan para facilitar el acceso de los cangueses a los lagos, el colectivo subraya que en otros parques nacionales y monumentos de España "ya se contempla el acceso gratuito para residentes, reconociendo así su vínculo directo con el territorio". En este sentido, se preguntan si quien "vive, cuida y siente como propio un entorno natural tener las mismas limitaciones que quien lo visita de forma puntual". Y añaden: "la protección del medio ambiente es irrenunciable, pero también lo es el reconocimiento del arraigo. Encontrar ese equilibrio no es solo una tarea administrativa, sino una decisión que define el modelo de relación entre las instituciones y la ciudadanía".

El colectivo propone además un sistema regulado de acceso mediante un registro de matrícula. Es decir, cada cangués subiría los datos de su vehículo a una plataforma digital habilitada por el Parque Nacional. A continuación, el sistema verificaría que es un vecino de Cangas de Onís y daría un acceso digital a este solicitante. Con dicho permiso el vecino podría acceder a los lagos "en su propio vehículo, sin coste, de forma ágil y respetando el entorno". La propuesta fue remitida formalmente, mediante registro de entrada, a los responsables del parque.

Carretera en mal estado

Durante el encuentro también se expusieron las diferentes actuaciones y obras en curso dentro del parque nacional, lo que permitió conocer de primera mano los esfuerzos que se están realizando en su conservación y mejora. Asimismo, se trasladó una preocupación concreta: el estado de la carretera que conecta el lago Enol con el lago Ercina -de la que se hizo eco LA NUEVA ESPAÑA-, actualmente deteriorada y con numerosos baches, lo que afecta tanto a la seguridad como a la imagen del propio entorno.

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Desde la Asociación "Juntos por Cangas'" agradecen "la disposición, cercanía y apertura mostradas por don Rodrigo Suárez Robledano". Consideran que este tipo de encuentros "refuerzan la importancia del diálogo como herramienta fundamental para avanzar". Con todo, dejan claro que "el verdadero valor de esta reunión no estará en lo que se ha dicho, sino en lo que se logre a partir de ahora. Porque Cangas de Onís no pide privilegios, sino coherencia. Y en esa coherencia reside, en última instancia, la forma en la que decidimos cuidar lo nuestro sin dejar de formar parte de ello".