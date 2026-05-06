Ribadesella premia la excelencia turística de 25 negocios locales
Once establecimientos turísticos del concejo reciben por primera vez su placa y diploma al superar la auditoría del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos
El Ayuntamiento de Ribadesella ha entregado las placas y diplomas a las empresas y servicios turísticos del municipio, que este año renuevan la certificación del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED). El acto, en él han estado presentes representantes de las empresas que han renovado el certificado y también las que han superado la auditoría de seguimiento, ha tenido lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento.
En total son veinticinco las empresas y servicios que tienen implantado este sistema de calidad, de las cuales once han recibido hoy sus placas y diploma, superando el comité de evaluación que concede estas distinciones. Las otras catorce empresas realizan este año la auditoría de seguimiento y será el próximo año cuando les toque renovar su certificación.
El SICTED es un proyecto impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Su objetivo es mejorar la calidad de los destinos turísticos y la experiencia de quienes los visitan.
El sistema fomenta la mejora constante y la puesta en valor de los recursos locales, promoviendo la colaboración entre todos los agentes participantes, con metas comunes. En Ribadesella se implantó en el año 2005 y cuenta con la implicación de varios hoteles, apartamentos, casas rurales, viviendas vacacionales, campings, restaurantes, comercios, servicios públicos, empresas de turismo activo, y artesanos, entre otros.
"El SICTED es una apuesta más por la implantación de sistemas de calidad turística en el municipio que, sin duda, contribuyen a fortalecer y diferenciar el destino como un destino de calidad. Agradezco la implicación y compromiso de todas las empresas adheridas", comentó la concejal de Turismo, Leticia Cué.
En España son 273 los destinos que han desarrollado este proyecto y más de 10.000 las empresas adheridas.
Además de Ribadesella, en Asturias hay otros seis municipios implicados en este sistema: Aller, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Gijón, Gozón/Cabo Peñas y Llanes.
Las empresas que tienen implantado el SICTED en Ribadesella, superando la auditoría del comité de evaluación y distinción son:
Camping Ribadesella
Hotel El Carmen
Hotel Camangu
Montañas del Norte
Casa de Aldea El Acebo
Hotel La Chopera
La Jardinera Alimentación
Relojería-Joyería Ramonín
Las Galletas de la Abuela
Oficina de Turismo de Ribadesella
Casa de Aldea El Frade
Casa de Aldea Medardo
Apartamentos Rurales La Huerta de Elvira
Hotel Verdemar
Apartamentos Rurales La Jarabiega
Casa de Aldea El Toral
Restaurante El Volante
Restaurante El Campanu
Vivienda Vacacional Casa Torra
Hotel Don Pepe
Hotel Villadesella
Regalos y Souvenirs Alara
Joyería Guillermo
Librería El Maletu
Flores Nieves
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