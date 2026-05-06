Estoy totalmente de acuerdo con que los vecinos de Cangas de Onís tengan acceso libre y gratuito a los lagos de Covadonga", subraya el Alcalde

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), se ha mostrado este miércoles "totalmente de acuerdo" con la petición de la asociación Juntos por Cangas de reclamar que los vecinos del concejo puedan acceder a los lagos de Covadonga de forma libre y gratuita. "Estoy a favor de que puedan subir cuando lo deseen todos los vecinos de Cangas", ha sentenciado.

"Este equipo de gobierno está para defender los intereses de los vecinos de Cangas de Onís, pero que también está obligado a velar por la seguridad de esos vecinos y, por lo tanto, esa propuesta requeriría una planificación y un estudio serio para garantizar que la movilidad hacia el parque nacional sea totalmente segura", ha señalado el Regidor, que ha recordado que por ese vial, estrecho, sinuoso y pendiente, circulan a diario decenas de autobuses.

Gestión de las matrículas

González Castro ha asegurado que, en parte, él y su equipo ya defienden los intereses de los cangueses "desde hace muchos años", puesto que han abogado y conseguido que tengan acceso libre y gratuito a la carretera de los lagos de Covadonga los ganaderos, los propietarios de terrenos, los que tienen vivienda más allá de la barrera (situada al inicio de la CO-4, Covadonga-Los Lagos) y los dueños de los negocios y sus trabajadores.

El Ayuntamiento no tiene capacidad para conceder permisos de acceso, pero sí gestiona las matrículas de todas esas personas con propiedades o intereses dentro del parque nacional para que puedan acceder libremente con sus vehículos. "Solicitamos y acordamos con el Parque tres matrículas por ganaderos. Cuando desde la dirección del parque nacional querían recortar esos derechos, nosotros defendimos a los ganaderos, que tienen que atender a su ganado, que está en un monte de utilidad pública", ha añadido.

Competencia del Principado

El regidor cangués ha resaltado que, en todo caso, la carretera es de titularidad autonómica, y que la concesión de permisos para subir en vehículo a los lagos de Covadonga es competencia del Gobierno del Principado, no del Ayuntamiento. "Llevamos años diciéndole al gobierno del Principado de Asturias que las casas que están por encima de la barrera tienen un problema serio de accesibilidad a su vivienda. Porque cuando hay plan de transportes, la barrera se baja. Y porque cuando hay nevadas, la barrera también se baja y la gente no puede acceder a sus viviendas. Llevamos mucho tiempo trabajando con el Principado de Asturias intentando que se nos oiga y que lo resuelva", ha destacado el Alcalde.

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"Además, los Lagos es algo nuestro, algo que sentimos, que queremos, que llevamos moldeando durante los últimos siglos… los ganaderos, los pastores y los elaboradores de queso", añadió el Alcalde, que aprovechó la ocasión para repetir una reivindicación histórica: una compensación económica así Ayuntamiento de Cangas de Onís por el plan de transporte a los Lagos".