Vecinos de Amieva reclaman mejoras en el firme de la carretera del Pontón, a su paso por Vega de Cien y otros puntos del concejo

Vecinos del concejo de Amieva sugieren la necesidad de rehabilitar el firme en la N-625 (carretera del Pontón), en términos municipales de ese municipio, tal como se llevó a cabo hace escasas fechas en el limítrofe de Cangas de Onís.

La actuación –finalizó a escasos 400 metros de distancia del núcleo de Corigos, en Amieva– fue ejecutada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), enmarcados en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, cuyos objetivos son potenciar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación mediante la reducción de temperaturas y reducir las necesidades de transporte de materiales mediante técnicas de reutilización. Todos estos objetivos contribuyen a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte.

Varios hundimientos

A la estrechez y sinuosidad de la carretera del Pontón en buena parte de su recorrido se une la existencia de varios hundimientos, entre los que destaca el de Vega Cien, en Amieva, denunciado por vecinos y usuarios desde hace más de un decenio. El mal estado en la zona asturiana de la carretera del Pontón contrasta con el que se observa en la zona leonesa, que fue objeto de obras de mejora hace varios años.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó hace dos años el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado para la reparación de la carretera N-625, en el kilómetro 139,5, a su paso por la localidad de Vega Cien. Los trabajos, largamente demandados por los vecinos y los dirigentes municipales, contaban con un presupuesto estimado de obras de 332.045 euros (IVA incluido), según anunció en su día el Gobierno central, titular de la carretera.

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Muro de escollera

El objeto del proyecto anunciado, del que no ha vuelto a haber noticias, era definir y valorar las actuaciones y obras necesarias para la ejecución de la reparación del hundimiento en ese punto. Entre las actuaciones contempladas, se encuentra la construcción de un muro de escollera en la parte inferior del talud afectado, la reconstrucción del terraplén y paquete del firme, la reposición de los elementos de drenaje afectados y la restauración integral mediante la plantación de hidrosiembra, según informó ayer el departamento que encabeza Óscar Puente. Pero de momento, todo sigue igual en Vega de Cien.