Cadasa adjudica la explotación de las depuradoras de Ribadesella, Caravia y Colunga
La inversión de 11,7 millones del Consorcio de Aguas de Asturias busca optimizar el tratamiento de aguas residuales y proteger el medio ambiente en la zona oriental y la cuenca alta del Nalón
La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha aprobado destinar 11.726.827 euros a la conservación, explotación y mantenimiento de las redes de saneamiento de Villaviciosa, Colunga, Caravia, Ribadesella y la cuenta alta del Nalón. La inversión es clave para asegurar el correcto funcionamiento del servicio, optimizar el tratamiento de aguas residuales y garantizar la protección del medio ambiente.
Las mejoras en estos sistemas beneficiarán a más de 119.000 personas. Los servicios, que se centran en las depuradoras y redes de depuración, incluyen el funcionamiento integral de las instalaciones, el control de procesos, la gestión de residuos, la conservación de equipos y la asistencia técnica para garantizar los parámetros ambientales exigidos por la ley.
Las adjudicaciones aprobadas afectan a las siguientes instalaciones:
- Sistema de saneamiento y depuración de la ría de Villaviciosa y Colunga–Caravia. Incluye las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Villaviciosa y Colunga, 22 estaciones de bombeo, una instalación de regulación de caudal, un emisario submarino y su red de colectores, que suma 36 kilómetros.
- Sistema de saneamiento y depuración de Ribadesella y La Vega. Incluye las EDAR de estas localidades, siete estaciones de bombeo, un emisario submarino y 4,5 kilómetros de colectores.
- Sistema de saneamiento y depuración de la cuenca alta del río Nalón. Incluye la EDAR de Frieres (Langreo), 22 estaciones de bombeo, 26 instalaciones de regulación y una red de colectores que suma 60 kilómetros.
La gestión de todas estas instalaciones está encomendada a Cadasa por la Dirección General del Agua de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el departamento que financia la explotación y conservación de los sistemas de saneamiento. La encomienda incluye 41 sistemas con 46 depuradoras, 36 pequeñas instalaciones de depuración, 218 estaciones de bombeo, 193 aliviaderos, 7 emisarios submarinos y 519 Km de colectores.
Este amplio sistema de saneamiento y depuración atraviesa 55 concejos y da servicio a más del 80% de la población asturiana. En 2025, se trataron 133,6 millones de metros cúbicos de aguas residuales, ha señalado Cadasa
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