Cadasa adjudica la explotación de las depuradoras de Ribadesella, Caravia y Colunga

La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha aprobado destinar 11.726.827 euros a la conservación, explotación y mantenimiento de las redes de saneamiento de Villaviciosa, Colunga, Caravia, Ribadesella y la cuenta alta del Nalón. La inversión es clave para asegurar el correcto funcionamiento del servicio, optimizar el tratamiento de aguas residuales y garantizar la protección del medio ambiente.

Las mejoras en estos sistemas beneficiarán a más de 119.000 personas. Los servicios, que se centran en las depuradoras y redes de depuración, incluyen el funcionamiento integral de las instalaciones, el control de procesos, la gestión de residuos, la conservación de equipos y la asistencia técnica para garantizar los parámetros ambientales exigidos por la ley.

Las adjudicaciones aprobadas afectan a las siguientes instalaciones:

Sistema de saneamiento y depuración de la ría de Villaviciosa y Colunga–Caravia . Incluye las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Villaviciosa y Colunga , 22 estaciones de bombeo , una instalación de regulación de caudal, un emisario submarino y su red de colectores, que suma 36 kilómetros .

y . Incluye las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de y , , una instalación de regulación de caudal, un y su red de colectores, que suma . Sistema de saneamiento y depuración de Ribadesella y La Vega . Incluye las EDAR de estas localidades, siete estaciones de bombeo, un emisario submarino y 4,5 kilómetros de colectores.

y . Incluye las de estas localidades, siete estaciones de bombeo, un emisario submarino y de colectores. Sistema de saneamiento y depuración de la cuenca alta del río Nalón. Incluye la EDAR de Frieres (Langreo), 22 estaciones de bombeo, 26 instalaciones de regulación y una red de colectores que suma 60 kilómetros.

La gestión de todas estas instalaciones está encomendada a Cadasa por la Dirección General del Agua de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el departamento que financia la explotación y conservación de los sistemas de saneamiento. La encomienda incluye 41 sistemas con 46 depuradoras, 36 pequeñas instalaciones de depuración, 218 estaciones de bombeo, 193 aliviaderos, 7 emisarios submarinos y 519 Km de colectores.

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Este amplio sistema de saneamiento y depuración atraviesa 55 concejos y da servicio a más del 80% de la población asturiana. En 2025, se trataron 133,6 millones de metros cúbicos de aguas residuales, ha señalado Cadasa